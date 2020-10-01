Кличко ведет в Киевсовет фигурантов расследований и лоббистов застройщиков — Фирсов

Экс-народный депутат, экс-глава Госэкоинспекции Украины, председатель партии "Экологическая альтернатива" Евгений Фирсов утверждает, что по спискам партии УДАР Виталия Кличко в Киевский городской совет идут коррупционеры и скандальные застройщики — фигуранты уголовных расследований.

Об этом он написал в личном блоге на сайте "Украинская правда".

Политик в своем блоге отмечает, что наибольшее влияние на действующего мэра Киева Виталия Кличко сегодня осуществляют бывшие представители "молодой команды" Леонида Черновецкого.

"Неопровержимый факт — худший период в истории управления Киевом пришелся на времена мэра Черновецкого. Если вы думаете, что он позади, — глубоко ошибаетесь! Коррупционное дело тогдашнего городского головы живет и процветает в команде нового головы столицы Виталия Кличко. Едва ли не самое большое влияние на него сейчас оказывают Денис Комарницкий (застройщик, экс-лидер фракции Блока Леонида Черновецкого в Киевсовете) и Степан Черновецкий (сын горе-мэра, лоббист и финансист коррупционных схем)", — написал Фирсов.

По словам экс-депутата, именно Денис Комарницкий и Степан Черновецкий повлияли на формирование списка кандидатов ("электоральных списков") партии УДАР на выборах в Киевсовет.

"Еще в марте этого года Telegram-каналы, близкие к власти, слили информацию, что кадровые списки на местные выборы партий "Слуга народа" и УДАР готовят Степан Черновецкий и Виталий Кличко. Связующим звеном в процессе якобы выступил Денис Комарницкий — друг действующего мэра и доверенный человек бывшего мэра Леонида Черновецкого", — пишет Фирсов.

Евгений Фирсов отмечает, что "команда Черновецкого" в свое время заработала сверхприбыли на незаконных застройках, а теперь инвестирует в столице в "новые политические проекты", то есть в партию УДАР. "Те, в свою очередь, поддерживают дальнейшие строительные аферы. И так по бесконечному адском кругу — до полной застройки и уничтожения Киева", — отмечает политик.

Глава партии "Экологическая альтернатива" напоминает, что Денис Комарницкий уже имеет криминальный шлейф за коррупционные сделки.

"В 2011 году его задержало СБУ, а Шевченковский суд приговорил к двум годам. Сегодня же его называют "смотрящим за столицей". Наибольшим "авторитетом" среди застройщиков, которому удалось "подмять под себя" даже скандального Микитася", — пишет Фирсов.