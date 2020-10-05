Кличко ведёт в Киевсовет "коррупционера со стажем" Непопа — политолог

Мэр столицы Виталий Кличко по спискам своей партии УДАР ведет в Киевсовет своего заместителя Вячеслава Непопа, имя которого фигурировало в ряде скандалов, связанных со строительством. Об этом написал в своем Facebook политолог и блогер Дмитрий Джангиров.

"На проходном месте мэрской партии "УДАР" мы видим вице-мэра и коррупционера "со стажем" — скандального Вячеслава Непопа. Стаж пребывания Непопа в городской власти и коррупционных скандалах вокруг него совпадает и уже достиг "совершеннолетия" — 18 лет. С 2002 по 2018 год Непоп возглавлял коммунальное предприятие "Житлоинвестбуд-УКБ", специализировавшееся на строительстве жилых домов для киевлян. Нетрудно посчитать, что на этом посту наш герой пережил семь (!!!) председателей КГГА, десятки коррупционных скандалов в СМИ и… ни единой серьезной проверки деятельности вверенного ему коммунального предприятия. Стабильность его позиций не пошатнуло даже участие в событиях зимы 2013/14 годов на стороне Антимайдана", — отметил Джангиров.

Он напомнил о нескольких скандалах, фигурантом которых являлся Вячеслав Непоп.

"Неузаконенное строительство 25-тиэтажногожилищно-офисного центра буквально над вольерами для животных Киевского зоопарка; 25-тиэтажная коммерческая высотка на месте парка на территории НАУ; застройка площадки, предназначенной под детский сад, на жилом массиве Княжий Затон; застройка зеленой зоны на улице Космонавта Комарова; треснувший жилой дом в Тбилисском переулке из-за незаконной застройки "Житлоинвестбуд-УКБ" под руководством Непопа. Короче говоря, для Вячеслава Ивановича, похоже, территория Киева делилась на уже застроенную и еще не застроенную, причем он был готов застраивать любую ровную поверхность, даже если она была поверхностью озера. Да, не удивляйтесь — "Житлоинвестбуд-УКБ" под руководством Непопа в 2016 году решило возвести очередную многоэтажку прямо на озере Утиное на Позняках, "пожертвовав" водоемом и гнездящимися там утками", — подчеркнул политолог.

По его словам, несмотря на скандалы, мэр Кличко продлил Вячеславу Непопу контракт на должность директора КП "Житлоинвестбуд-УКБ", а в 2018 и вовсе назначил его своим заместителем.

"Отдельный интересный эпизод: "слитый" пранкером Джокером в мае 2020 года телефонный разговор Непопа со "смотрящим" за киевским строительством Денисом Комарницким, который требовал от зама Виталия Кличко лоббировать нужные ему строительные проекты, угрожая уголовными делами. "Сделаю так, чтобы тебя закрыли. За то, что ты б...дь собака н...й. Мои объекты предлагаешь. И весь твой список уголовных дел н...й б...ь понесу на тебя и на твоих собак. Раз...у н...й, как собаку. Ты понимаешь это, или нет? Ты просто будешь мимо кассы, б...ь, и будешь с уголовными делами" — таков стиль общения киевской строительной мафии", — констатировал блогер.

Впрочем, заявил он, Кличко в преддверии местных выборов сумел "разрулить" скандал двух нечужих ему людей.

"Виталию Кличко нужна не только личная победа, но и критическая масса "своих людей" в будущем составе Киевсовета. Которые продолжат еще минимум пять лет самый выгодный столичный бизнес — застройку всего, что помещается в башенный кран. "Думай-ТЕ!" — резюмировал Дмитрий Джангиров.