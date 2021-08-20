Политика 20 минут назад

Кличко вызвали на заседание СНБО, а он уехал из Киева

По словам столичного мэра, ему сообщили о "приглашении" слишком поздно

Виталий Кличко. Фото: КГГА Виталий Кличко. Фото: КГГА
Виталий Кличко. Фото: КГГА

Мэр Киева и глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщает, что был приглашен на заседание Совета национальной безопасности и обороны 20 августа, однако присутствовать на нем не будет. Об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях.

"Друзья! Мне позвонили из Офиса президента и пригласили на сегодняшнее заседание СНБО. За два с половиной часа до его начала. К сожалению, физически не смогу присутствовать", — написал градоначальник.

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По его словам, после проверки работ на Подольско-Воскресенском мостовом переходе он уехал в рабочую поездку в Чернигов по делам Ассоциации городов Украины, которую он возглавляет.

Отметим, что накануне в департаменте транспортной инфраструктуры Киевгорадминистрации прошли обыски в рамках дела о присвоении 4,5 млн грн на строительстве Подольского моста. 

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Ранее в августе Антимонопольный комитет оштрафовал три компании за сговор на тендерах по переносу Русановских и Воскресенских дач на улицу Радистов в микрорайоне Быковня на окраине Киева с целью освобождения пространства для достройки Подольского мостового перехода.

Стоит отметить при этом, что уже три месяца в столице продолжаются обыски в коммунальных структурах по делам о хищении средств и неуплате налогов: ежедневно им подвергается до нескольких предприятий в день.

Еще в мае, когда началась кампания по выявлению нарушений в работе киевских коммунальных предприятий, Кличко заявлял, что она является политическим давлением на столичную власть, в том числе лично на него.

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