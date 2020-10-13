Кличко залишає на посаді чиновника Тація попри десятки кримінальних справ, — експерт

Мер Києва Віталій Кличко розділяє відповідальність за діяльність заступника Департамента містобудування та архітектури КМДА Юрія Тація, в тому числі і за знищення історичних будівель. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив політичний експерт Віктор Таран.

"Шкода, що в оточенні нинішньої київської влади, в обличчі Кличка та його друзів-корупціонерів, продовжують залишатися ті, які заради грошей ладні руйнувати історичні будинки, а на їхньому місці будувати багатоповерхівки. Сьогодні хочу познайомити вас з героєм декількох корупційних скандалів, результати розслідування яких у Кличка приховали від громадськості, — заступником Департамента містобудування та архітектури КМДА Юрієм Тацієм. Працює він там на керівних посадах вже протягом п'яти років, причому у 2016 протягом року він був навіть в.о. директора", — написав він.

За словами Тарана, у тому ж таки 2016 році, у травні, управління з питань запобігання та протидії корупції КМДА почало щодо нього внутрішнє розслідування. Підставою для цього стали матеріали журналістів видання "Наші гроші", які з'ясували, що сім'я Юрія будує в Катеринівці під Києвом маєток на ділянках, які раніше належали лісовому фонду та місцевому лісгоспу. Потім цій землі чомусь змінили цільове призначення, і Київрада передала ділянки родині Тація. При цьому зазначені земельні наділи в його декларації відображені не були.

"Також чималий інтерес журналістів викликала здатність Юрія Тація ставати власником фірм буквально відразу після того, як ті отримували в оренду хороші ділянки столичної землі. Наприклад, ТОВ "Будмегасервіс" за кілька місяців до того, як її власником став цей персонаж, отримала майже гектар землі в Святошинському районі — під будівництво торгового центра. Так сталося і у випадку з ТОВ "Архітектурно-будівельний альянс", яке отримало від Київради в оренду 16,44 гектара землі на Оболоні, просто на самому березі Дніпра — коло заливу Собаче Гирло, під забудову. Правда, 4 березня 2015 року цей договір оренди було розірвано", — відмітив політичний експерт.

Віктор Таран також додав, що в лютому 2017 року стало відомо, що Департамент містобудування та архітектури за три роки допустив фінансових порушень на 32 млн гривень. До чого Тацій, за його словами, також має безпосереднє відношення.

"І саме Тацій 15 травня 2020 року видав містобудівні умови та обмеження за №460 для реконструкції адміністративного будинку за адресою: вул. Саксаганського, 76, який нещодавно просто знесли. Чим керувався він, надаючи згоду на знищення будинку, який розташований в межах історичного ареалу, незрозуміло. Хоча ні — все якраз-таки зрозуміло, ним керувала жадібність до грошей. Ще цікавий штришок до портрету корупціонера Юрія Тація: в своєму нещодавньому розслідуванні "Дзеркало тижня" з посиланням на джерела називає його людиною "смотрящого" Дениса Комарницького", — написав він.

У своєму дописі Таран звернувся до мера столиці Віталія Кличка: "Віталію Володимировичу, до вас питання: як можна тримати на посаді людину щодо якої вже відкрито десятки кримінальних справ, проведено журналістські розслідування, написано сотні скарг? Де результати внутрішнього розслідування КМДА щодо корупціонера Тація? Без відповідей на ці питання Кличко розділяє відповідальність за діяльність Тація, в тому числі і за знищення історичних будівель. Зараз, напередодні першого туру є, думаю відповіді ми не почуємо. А от перед другим туром, коли головним суперником Кличка стане його антирейтинг — відповідь прийдеться дати і на це, і на інші незручні питання".