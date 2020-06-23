Коболев рассказал, как коронавирус повлиял на газовую стратегию НАК "Нафтогаз"

Руководство НАК "Нафтогаз Украины" корректирует свою газовую стратегию из-за коронавируса.

Об этом в интервью Лига.Бизнес заявил глава НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев.

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"Мы должны откорректировать наши действия из-за кризиса и понять, что это даст в долгосрочной перспективе. Если ситуация с такими низкими ценами продлится следующие пять лет, то весь европейский рынок газа кардинально изменится. Мы корректируем стратегию регулярно. Я считаю, если организация составила план на следующие три года и идет по нему несмотря ни на что — это большая проблема. То, что Фаворов (экс-глава газового дивизиона "Нафтогаза" Андрей Фаворов) объяснял в "Нафтогазе" еще полтора года назад. Он говорил, что нельзя смотреть на мир через розовые очки, нужно исходить из более пессимистического сценария. Тогда это воспринималось в штыки", — отметил он.

Глава НАК отметил, что уже все понимают — Фаворов был прав. "И это не только в Нафтогазе, это и в других компаниях. Он правильно предсказал, что нам нужно ориентироваться на цены на рынке и менять подходы, исходя из целесообразности", — объяснил Коболев.

Уточняя, чего может ваша корректировка — инвестиций в добычу, модернизацию, расширение группы — он подчеркнул, что всего. "Любые капитальные проекты, которые были выгодны два года назад, на сегодня являются бременем, за которое придется платить. Это если исходить из прогнозной цены на следующие пять лет. Мы лучше сделаем упор на поиск других больших и перспективных для бурения месторождений. Если нам подпишут СРП [соглашение о разделе продукции], это займет три года. Мы не будем вкладывать в рост добычи, где это экономически нецелесообразно", — подытожил Коболев.

Напомним, что среди задач, которые Кабинет министров поставил Коболеву на следующие четыре года — энергонезависимость, рост доказанных запасов газа и выход на IPO (первая публичная продажа акций акционерного общества).