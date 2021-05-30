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1 час назад

"Кое-что не меняется никогда". Кличко поздравил киевлян с днем рождения столицы

Мэр опубликовал праздничное ретровидео со многими знаковыми местами Киева

"Кое-что не меняется никогда". Кличко поздравил киевлян с днем рождения столицы "Кое-что не меняется никогда". Кличко поздравил киевлян с днем рождения столицы

Мэр Киева Виталий Кличко трогательно поздравил киевлян с днем города, который отмечается ежегодно в последнее воскресенье мая.

В поздравительном ролике, который опубликовал на своей странице глава исполкома партии Артур Палатный, он показал старые фотографии любимых мест киевлян — Крещатика, велотрека, стадиона "Олимпийский", Днепровской набережной, Бессарабской площади.

"Киев меняется. Но кое-что не меняется никогда — это наша любовь к Киеву. С днем рождения, любимый город", — сказал Кличко.



Напомним, Киев впервые вошел в топ-100 лучших городов мира сего года, заняв 87 место. 

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При этом по сравнению с прошлым годом крупнейший украинский город поднялся на 52 пункта, следует из рейтинга The World's best cities.

"Киев, столица Украины, возможно, не первая европейская столица, которая приходит в голову, но одна из самых ярких. Город — живая энциклопедия истории славянской культуры, которому 1 500 лет, (Киев) такой же красочный и яркий, как его национальный флаг, со зданиями, раскрашенными как украинские писанки, и горизонтами, увенчанными золотыми куполами, которые блестят на холмах у реки Днепр", — говорится в описании города.

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