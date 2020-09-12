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Валюта 3 часа назад

Количество токенов биткойна в Ethereum достигло исторического максимума

2 сентября совокупный объем заблокированных средств в DeFi-протоколах достиг $9,6 млрд

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

За последнюю неделю число токенизированных на Ethereum биткойнов выросло на более чем 20 тысяч, что является новым историческим максимумом, свидетельствуют сервисы BTC on Ethereum и DeFi Pulse.

Как сообщает ForkLog, количество заблокированных BTC в моменте выросло до 87 752 BTC.

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По данным DefiPulse, 2 сентября совокупный объем заблокированных средств в DeFi-протоколах достиг $9,6 млрд. После этого началось снижение, которое совпало с коррекцией биткойна до уровня $10 000.

Более 50% монет (52 019 BTC) заблокированы в WBTC, а их общее количество в сети Ethereum на момент написания — 78 112.

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В начале сентября стоимость биткойнов в сети второго уровня Lightning Network достигла нового исторического максимума в $12,4 млн. С начала года показатель увеличился на 24%.

О буме токенизированных биткойнов в начале лета говорили эксперты.

Напомним, основатели Winklevoss Capital и биткойн-биржи Gemini Тайлер и Кэмерон Уинклвоссы считают, что цена биткойна может преодолеть отметку в $500 тысяч.

По их мнению, биткойн превосходит золото, нефть и американский доллар как средство сохранения стоимости и является единственной долгосрочной защитой от инфляции.

 

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