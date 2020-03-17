Количество загрузок приложения Privat24 за дни карантина выросло в пять раз

За последние дни количество загрузок мобильного банка Privat24 выросло в пять раз по сравнению с началом февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

"Так, если в феврале среднее количество скачиваний Privat24 Android составляло 15 тысяч в день, то уже 13 марта новый Privat24 скачали 75 тысяч раз", — сообщил пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.

В банке надеются, что все клиенты, которые на днях впервые воспользовались Privat24, останутся с ним навсегда. "Privat24 не болеет на вирусы. К тому же, использование приложения делает банковские операции удобными и быстрыми", — отметила руководитель департамента развития e-commerce ПриватБанка Кристина Кармазина.

В целом, по данным банка, Privat24 сегодня пользуется более 11 млн украинцев.

"С помощью мобильного банка можно проводить любые платежи, отправить или получить денежные переводы, пополнить мобильный номер и получить еще более 100 услуг (подключение к государственным сервисам, покупка билетов, запись к врачу, заказ доставки еды и цветов и так далее)", — отмечают в ПриватБанке.

Как сообщалось раньше, на период карантина ПриватБанк приостанавливает работу всех своих отделений в выходные и праздничные дни, а по будням с 12:30 до 13:30 вводит перерыв.

Вместе с этим, любые банковские услуги круглосуточно доступны через более 13 тысяч терминалов самообслуживания ПриватБанка.