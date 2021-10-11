"Команда превыше всего", — Оксана Киреева, HRD IBOX BANK

Оксана Киреева, HRD IBOX BANK дала интервью изданию UA.News. Delo.ua пересказывает самые интересные моменты.

О росте банка

Сегодня IBOX BANK – транзакционный космический корабль. Будучи более 20 лет на рынке, балансируя как скромное судно на волнах украинского банкинга, банк стремительно вырос за последние 2 года и превратился в высокотехнологичный и современный аппарат.

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Ещё пару лет назад коллектив, можно сказать, плыл по течению и не знал, какое будущее ждёт за горизонтом. С приходом новых акционеров, сменой стратегии и позиционирования, задул ветер перемен и корабль начал развивать невиданную скорость. За это время трансформировалась прежняя команда, коллектив окреп новыми и яркими людьми, амбициями, гордостью за проделанную работу и планами на предстоящие вызовы.

Могу сказать,что мы достойно справились с этим стремительным ростом. Это видно по бизнес показателям, по настроению в коллективе, по нашим проектам. За сложный и противоречивый период карантина, мы получили статус принципала в двух международных платежных системах — Mastercard и Visa, запустили интереснейший продукт с партнёрами Moneyveo и Новая почта (Veocard), внедрили Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay и Visa Alias. Члены команды уже активно тестируют новое мобильное приложение IBOX BANK, а весной предстоящего года мы планируем завершить работу над платформой для юридических лиц.

О развитии команды

Мы сильно выросли за последний год. Рынок сейчас сильно "перегрет", интересных специалистов искать становится все сложнее, а запросы на новых людей от бизнес-подразделений сыпятся как из рога изобилия!

Тем не менее, вакансии мы закрываем не дольше, чем за месяц, и в 90% случаев находим именно своего кандидата. Это некая магия, как притягиваются у нас в коллектив люди! По принципу подобности, человек к человеку, подбираются профессионалы, которые становятся частью одной семьи и стремятся к одному результату.

Мы с большим удовольствием взращиваем таланты и сами, например, берём детей сотрудников после вузов и на летнюю практику, много вкладываем в образовательные благотворительные инициативы, всегда даём шанс новичку с горящими глазами и серьёзным подходом. Если человек перегорел, вырос, хочет поменять сферу деятельности, интересуется новыми проектами — я, как HR-директор, сделаю все, чтоб предложить дальнейшее развитие внутри коллектива IBOX BANK.

Безусловно — банк серьезное учреждение, где должны соблюдаться целый ряд правил, протоколов и требований. Но эти обстоятельства не должны давить на людей, создавать бюрократические процедуры и неуместные задержки в бизнес-процессах. Задача HR подразделения — стимулировать к продуктивности за счет организации комфорта рабочего пространства, атмосферы дружелюбия и уважения, дополнительных путей для развития.

К примеру, мы предлагаем сотрудникам курсы английского языка, корпоративное питание, поощряем посещение профессиональных мероприятий, курсов и тренингов. Компания так же покрывает медицинские страховки для руководителей направлений, обеспечивает вакцинацию и осмотры у врачей, ПЦР-тестирование и безопасные условия труда, что как нельзя ценно в нынешние времена.

Нам важно кто мы, куда мы движемся, наше здоровье и даже то, как выглядим мы в глазах клиентов и партнеров. "Ноу-хау" IBOX BANK — возможность пользоваться услугами салона красоты (маникюр, макияж, укладка) для сотрудников фронт-офиса на постоянной основе. У нас так же работает программа поддержки молодых мам, банк обеспечивает няню для деток, пока мамы на работе.

Мы традиционно поздравляем сотрудников с успешным завершением проектов, отмечаем вместе дни рождения и важные события, проводим корпоративы и выездные мероприятия. Этим летом собирались в Одессе, где коллеги отдохнули у моря и воспользовались услугами здравницы, также была незабываемая развлекательная программа с гала-ужином и концертом звезд украинского шоубизнеса.

О работе в реальности "удаленки"

Разумеется, пандемия скорректировала работу всего населения Земли и финансового сектора в частности. С гордостью могу сказать о том, что в то время, когда другие учреждения сокращали отделы или увольняли людей, мы нарастили команду и усилили свой штат лучшими кадрами отрасли. Локдаун принес нам +30% квалифицированного персонала. Мы даже запустили новые полнофункциональные направления, такие как инкассация и торговый эквайринг.

О ключевых достижениях в период пандемии я говорила в начале. Технологичность, амбициозные планы и говорящие сами за себя финансовые результаты требуют от нас соблюдения высочайших стандартов обслуживания, протоколов безопасности и норм комплайенс. Наш текущий статус обязывает нас оправдывать доверие и партнеров, и клиентов, и регулятора. А это слаженная и грамотно выстроенная работа сотен специалистов. При этом, мы адаптированы работать в условиях пандемии и различных ограничений.

Мы развиваемся сами, развиваем рынок финансовых услуг в Украине, меняем этот рынок, делая его инновационным и привлекательным для инвестиций и передовых платежных решений.

Об HR-бренде компании IBOX BANK

Достигнуть таких результатов нам помогает наш бренд. Мы ежедневно работаем над тем, чтобы взращивать собственные таланты и создать условия, при которых люди хотят возвращаться в офис и выходить на новые вершины под брендом IBOX BANK.

Условия труда, современный и красивый офис, вкусный кофе и непременно сладости, организация бизнес-процессов, мотивационные программы, поощрение личностного роста — все это часть нашей внутренней кухни, к которой мы относимся с большой ответственностью. Это та политика, которую задают акционеры, и та благодатная почва, которая позволяет нам эффективно двигаться к высоким результатам.

Наша команда за последний год выросла на 30%, а это свыше 350 человек в штате. Для нас важно, когда топ-менеджмент говорит с подчиненными на одной языке, когда члены коллектива разделяют одни взгляды, подходы и ценности. Я горда нашей командой, приверженностью к бренду IBOX BANK и покорёнными нами вершинами. Я с интересом смотрю в завтрашний день, ведь там нашу команду ждут новые победы!