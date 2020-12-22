Общество 1 час назад

Командира воинской части в Чугуеве арестовали по делу о крушении Ан-26

Два месяца командир части проведет в следственном изоляторе

Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

Печерский районный суд Киева 22 декабря избрал командиру военной части А4104 Вячеславу Глазунову меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога по делу о катастрофе Ан-26 в Чугуеве Харьковской области. Об этом сообщает Kharkiv Today со ссылкой на пресс-секретаря суда Виталия Чергавого.

Меру пресечения командующему Воздушными силами Украины Сергею Дроздову также будет рассматривать Печерский райсуд, однако дата заседания пока не назначена.

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Напомним, 18 декабря Государственное бюро расследований сообщило, что уведомило Дроздова, а также руководителя полетов и командира воинской части о подозрении по делу об авиакатастрофе Ан-26.

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Вечером 25 сентября на трассу Киев — Харьков — Должанский в Харьковской области упал самолет Ан-26, выполнявший плановый учебный полет и садившийся на аэродром воинской части в Чугуеве.

На борту было 27 человек, включая 20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил имени Кожедуба. 25 из них погибли на месте, два курсанта были госпитализированы. Утром 26 сентября один из госпитализированных скончался в больнице.

ГБР открыло производство по статье 416 Уголовного кодекса (нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжелые последствия).

Правительственная комиссия по расследованию причин катастрофы назвала системные нарушения правил выполнения учебных полетов в ХНУВС в числе главных причин катастрофы. В частности, выявлено отсутствие действенного контроля над организацией и контролем полетов со стороны должностных лиц университета, а также непроведение всестороннего анализа характера локального отказа авиатехники с моделированием правильных и слаженных действий для недопущения перерастания особой ситуации в катастрофическую.

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