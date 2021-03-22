Политика 6 часов назад

Коммунальщиков и. о. мэра Харькова Терехова обвиняют в вымывании денег из бюджета — СМИ

Подозревают, что деньги собирают на проведение предвыборной кампании

Фото: СБУ Фото: СБУ
Фото: СБУ

В начале марта СБУ разоблачило преступную группу, организовавшую в Харькове "конвертационный центр". Через него коммунальные предприятия города выводили деньги и конвертировали их в наличные, а курировал процесс и.о. мэра Игорь Терехов.

Об этом сообщает издание RegioNews со ссылкой на собственный источник в СБУ.

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По словам источника, ОПГ специализировалась на хищении бюджетных средств через фиктивные фирмы лесохозяйственных предприятий Харьковщины, Донетчины и Луганщины, а также организовала конвертационный центр в Харькове.

"Клиентами" этого "конверта" и фиктивных фирм был ряд коммунальных предприятий Харькова, которые выводили через него бюджетные средства в "черную" наличность. Курировал эти схемы и.о. городского головы Игорь Терехов", — передает издание.

"Сейчас близкое окружение Терехова, во-первых, пытается замять эту криминальную историю, а во-вторых, хочет решить проблему с финансированием избирательной кампании, ведь деньги из "конверта" шли именно на выборы", — отмечает источник в СБУ.

Напомним, в начале марта СБУ официально сообщила, что обнаружила ОПГ, которую организовали должностные лица гослесхозов Харьковской и Луганской областей. Они выводили государственные средства через фиктивные компании. Затем государственные деньги конвертировали в наличность и присваивали через фиктивные предприятия. Задокументировано, что кроме государственных лесхозов услугами "конвертационной" сети пользовались коммунальные предприятия Харькова.

Напомним, 17 декабря умер мэр Харькова Геннадий Кернес. После него город возглавил секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, который является исполняющим обязанности мэра до проведения новых выборов. Внеочередные выборы мэра Харькова должны состояться осенью 2021 года, поскольку, согласно законодательству, они могут быть назначены только на последнее воскресенье марта или последнее воскресенье октября, а Верховная Рада не смогла оперативно получить необходимые документы "из-за какой-то чехарды" и, соответственно, назначить выборы на весну.

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