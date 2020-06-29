МИД: украинцы должны быть ментально готовыми к полномасштабному наступлению РФ

Украинцы должны быть ментально готовыми к полномасштабному наступлению российских войск на Украину.

Любые российские военные учения близ границы могут перерасти в боевые действия, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в интервью "Интерфакс-Украина".

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По его словам, многие военные эксперты и аналитики не исключают военного наступления российских Вооруженных сил для достижения политических или экономических целей.

Сейчас РФ наращивает военные мощности на восточной границе Украины и усиливает военный контингент в оккупированном Крыму и на Донбассе.

"Довольно часто переводятся в повышенную боевую готовность российские оккупационные силы на территории оккупированного Донбасса. Любые учения могут достаточно быстро перейти в активную фазу боевых действий, поэтому риск, однозначно, растет, и, конечно, военные это видят", — подчеркнул Боднар.

Он считает, что причинами полномасштабного наступления может быть как внутренняя нестабильность в России, в частности, из-за недовольства результатами голосования за изменения в Конституции, так и вопросы поставки воды в оккупированный Крым.

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Примечательно, что в понедельник, 29 июня, на Донбассе в результате вражеского обстрела пострадали двое украинских военных.

Ранее разведка зафиксировала, что РФ перебросила на оккупированный Донбасс 3 вагона с боеприпасами и 10 танков.

Как сообщалось, Конгреcc США может выделить $3,8 млрд на сдерживание России в Европе.