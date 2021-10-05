Компанія Spacebit, яка здійснить першу місію України на Місяць, бере участь в Експо-2020, виставці, яка проводиться в місті Дубай, ОАЕ, з 1 жовтня 2021 року по 31 березня 2022 року. Стенд компанії є частиною українського павільйону.

"Я народився та виріс в Україні, тому для мене як для засновника Spacebit приємно, що ми представлені саме в українському павільйоні. Радий, що наша компанія тут і зараз будує майбутнє України. Вдячний Мінекономіки України за якісний супровід нашої участі. Ця виставка показує, наскільки важливим є співпраця приватного та державного секторів", — зазначив засновник та генеральний директор Spacebit Павло Танасюк.

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"Сьогодні пріоритетом № 1 для Мінекономіки є розвиток високотехнологічної та наукомісткої складової виробництва, зокрема експорту. Проте, Україна досі в світі більше відома чорнобильською катастрофою та як постачальник сировини на міжнародні ринки. Завданням Мінекономіки на EXPO-2020 є показати справжню Україну — високотехнологічну, інтелектуальну, де створюють продукти майбутнього. Серед понад сорока компаній з України чільне місце посідає Spacebit, чия співпраця з українськими підприємствами зробила можливою першу місію України на Місяць", — зазначив заступник міністра економіки України Михайло Лев.

Spacebit демонструє гостям виставки український прапор із титану, виготовлений українською компанією "ТитанЕра", який вирушить на Місяць в рамках першої української місії вже наступного 2022 року.

Крім цього, компанія демонструє прототип своєї розробки — робота Asagumo.

"Asagumo — перший та найменший у світі місяцехід на ніжках, а не колесах. Він стане складовою першої в історії британської місії на Місяць, яку здійснює наша компанія. Його конструкція дозволить йому потрапити до досі недосліджених лавових труб, знайдених на поверхні супутника Землі. Ми вибрали їх об’єктом нашого дослідження, оскільки вважаємо, що саме ці утворення, схожі на печери, можуть бути рішенням для тривалого знаходження астронавтів на Місяці", — прокоментував Павло Танасюк.

Перша українська місія на Місяць здійснюється за підтримки офіційного партнера — компанії Nemiroff.

"Уже кілька десятиріч наш бренд активно відкриває Україну світу. Те, що такий амбітний проєкт, як перша українська місія на Місяць, завдяки Spacebit та за підтримки Nemiroff представлений на грандіозній міжнародній виставці, дає зрозуміти всім міжнародним партнерам, наскільки потужний потенціал має наша держава, її компанії та головне — люди. Для нас важливо підтримувати подібні сміливі проєкти та першопрохідців. Важливо показувати, що займатися наукою та підприємництвом, навіть в космічній сфері, в Україні реально і перспективно. Таким чином, місія на Місяць втілює в життя мрії тисяч наших співгромадян про нові горизонти. А бренд, який допомагає втілювати мрії в життя, вже не просто бренд", — доповнив Юрій Сорочинський, генеральний директор Nemiroff.

Крім зазначених вище партнерами Spacebit у розробці технологій для місячних місій є українські підприємства ВАТ "Меридіан", "Екотест" та КБ "Південне".

ДОВІДКА

Експо — одна з найбільших всесвітніх виставок; майданчик, на якому уряди та бізнес демонструють світу свої інноваційні технічні та технологічні розробки. Тема Експо 2020 — "Об’єднуючи розуми, створюємо майбутнє".

Про першу українську місію на Місяць: у 2022 році відбудеться перша українська місія на Місяць. Її офіційним партнером став бренд Nemiroff. Spacebit, за підтримки Nemiroff, відправить на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців. Місія реалізується у партнерстві з United Launch Alliance та Astrobotic Technology та в рамках програми NASA CLPS.