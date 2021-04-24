Контракт на транзит газа в 2020 году принес Украине $500 млн прямой выгоды — НБУ

Прямая выгода Украины от выполнения положений контракта с Россией по транзиту газа составила около $0,5 млрд за 2020 год.

Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины.

"В конце 2019 года Украина и РФ подписали новый контракт на транзит газа, который будет действовать в течение 2020-2024 годов. Несмотря на ожидаемое снижение поступлений за транзит в условиях активного развития Россией новых транзитных путей, он гарантировал транзит через украинскую газотранспортную систему (ГТС) и закрепил ряд выгодных для Украины положений", — говорится в сообщении.

По данным НБУ, подготовительная работа для заключения этого контракта способствовала решению ряда проблем энергетического сектора, которые накопились в предыдущие годы.

"Прежде всего, это касалось либерализации газового рынка Украины и возможности предоставления украинской ГТС новых услуг. Это вместе с выполнением отдельных положений контракта обеспечило прямые выгоды Украине в размере около $0,5 млрд за 2020 год", — доложил регулятор.

В Нацбанке также отметили, что дальнейшие перспективы украинской ГТС будут зависеть от ее оптимизации в соответствии с требованиями рынка, поиска дополнительных источников загрузки и наращивания собственной добычи газа.

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Напомним, 1 января 2020 года истек заключенный в 2009 году транзитный контракт между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом". То газовое соглашение было подписано руководителями "Нефтегаза" и "Газпрома" по итогам переговоров премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и главы РФ Владимира Путина.

Как сообщалось, 30 декабря 2019 года был подписан новый договор на организацию транспортировки, а также транспортное соглашение между "Нафтогазом" и "Оператор ГТС Украины" и межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом".

В частности, контракт предполагал транзит в 2020 году минимум 65 млрд кубометров российского газа, а в 2021-2024 годах — по 40 млрд кубометров.

Ранее стало известно, что российская компания "Газпром" не будет пересматривать условия газового контракта с Украиной, поскольку в приоритете для нее сейчас — завершение строительства газопровода "Северный поток-2".