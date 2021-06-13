Корейцы хотят построить в Украине завод по производству экологических отбойников

Ведущая инновационная южнокорейская компания Caris, производитель пластиковых дорожных отбойников и другой дорожной инфраструктуры планирует построить в Украине завод, который будет производить экологические дорожные отбойники из переработанного пластика.

Об этом шла речь в ходе встречи заместителя министра экономики Украины Ирины Новиковой с президентом корейской компании Caris Co., Ltd Ю Чеол.

Как заявила замминистра, сейчас интерес со стороны инвесторов относительно нового механизма государственной поддержки инвестиционных проектов только растет.

"Сегодняшняя встреча с корейской компанией Caris тому подтверждение и означает, что правительство движется в правильном направлении — навстречу инвестору ", — отметила заместитель министра.

По ее словам, этот проект может быть профинансирован при помощи государства.

"Есть надежда, что данный проект сможет воспользоваться новой государственной поддержкой инвестиционных проектов со значительными инвестициями, поскольку предусматривает $60 млн инвестиций и создание новых рабочих мест. Для нас важны инвестиционные проекты, которые учитывают вопросы экологии", — отметила Новикова.

Ранее сообщалось, что с 2004 года общий объем предоставленных Европейским инвестиционным банком финансовых ресурсов в Украине как в государственном, так и частном секторе составляет более 7,5 млрд евро.

Напомним, в конце января Министерство развития громад и территорий Украины совместно с Европейским инвестиционным банком договорились о сотрудничестве по улучшению систем водоснабжения в Украине.