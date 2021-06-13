Экономика 40 минут назад

Корейцы хотят построить в Украине завод по производству экологических отбойников

Проект предусматривает $60 млн инвестиций и создание новых рабочих мест

Фото: пресс-служба Минэкономики Фото: пресс-служба Минэкономики
Фото: пресс-служба Минэкономики

Ведущая инновационная южнокорейская компания Caris, производитель пластиковых дорожных отбойников и другой дорожной инфраструктуры планирует построить в Украине завод, который будет производить экологические дорожные отбойники из переработанного пластика.

Об этом шла речь в ходе встречи заместителя министра экономики Украины Ирины Новиковой с президентом корейской компании Caris Co., Ltd Ю Чеол.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Как заявила замминистра, сейчас интерес со стороны инвесторов относительно нового механизма государственной поддержки инвестиционных проектов только растет.

"Сегодняшняя встреча с корейской компанией Caris тому подтверждение и означает, что правительство движется в правильном направлении — навстречу инвестору ", — отметила заместитель министра.

Читайте также:
Капитальные инвестиции в Украине в первом квартале упали на 10%

По ее словам, этот проект может быть профинансирован при помощи государства.

"Есть надежда, что данный проект сможет воспользоваться новой государственной поддержкой инвестиционных проектов со значительными инвестициями, поскольку предусматривает $60 млн инвестиций и создание новых рабочих мест. Для нас важны инвестиционные проекты, которые учитывают вопросы экологии", — отметила Новикова.

Ранее сообщалось, что с 2004 года общий объем предоставленных Европейским инвестиционным банком финансовых ресурсов в Украине как в государственном, так и частном секторе составляет более 7,5 млрд евро.

Напомним, в конце января Министерство развития громад и территорий Украины совместно с Европейским инвестиционным банком договорились о сотрудничестве по улучшению систем водоснабжения в Украине.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Украине из-за дождей резко дорожают огурцы
В Украине из-за дождей резко дорожают огурцы
SkyUp запустит новые авиарейсы в Узбекистан
SkyUp запустит новые авиарейсы в Узбекистан
Украина может получить $3 млрд до конца 2021 года — J.P.Morgan
Украина может получить $3 млрд до конца 2021 года — J.P.Morgan
Загрузка...
Новое видео
Как вынудить все подразделения компании работать как самостоятельные бизнесы — Владимир Маличевский

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. GET Business Festival разыгрывает 100 тысяч гривен на развитие малого бизнеса

  3. В Одессе горела трансформаторная подстанция компании Ахметова (ФОТО)

  4. Зеленский подписал закон о кредитах для жителей ОРДЛО

  5. Расчетный центр установил новые тарифы для клиентов

Ивент
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
На фестивалі GET Business Festival розкажуть, як виростити бізнес-партнерів зі своїх співробітників, що робити бізнесам, які не можуть перейти в online, як створити нейронний зв'язок з клієнтом та багато іншого
Загрузка...