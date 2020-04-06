Глава партии "Слуга народа" рассказал о проблемах с дисциплиной в парламентской фракции

В последнее время руководство партии "Слуга народа" наблюдает проблемы с дисциплиной внутри парламентской фракции, по сравнению с первыми месяцами.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

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При этом он отметил, что говорил об этом еще в ноябре-декабре 2019 года, а сейчас "это особенно заметно, что вошли в фазу реального парламентаризма".

"Он заключается в том, что каждое решение надо проговорить и найти модель, при которой решение будет приемлемым, в первую очередь и в рамках нашей фракции. То есть, если у нас опять будет нехватка людей, как на последнем заседании, нам нужно будет очень сильно мобилизовать своих депутатов, а это делается только путем переговоров. К примеру, за бюджет не голосовали члены комитета по образованию, это была их политическая позиция. По их мнению, интересы их отрасли, образования, были урезаны сильнее, чем могли бы, и чем были урезаны другие отрасли", — отметил он.

Корниенко подчеркнул, что раскола или развала фракции пока нет. "Пока есть дискуссии по важным законам, в которых у разных депутатов есть разное мнение", — подчеркнул глава партии и добавил, что из фракции не планируют исключать народных депутатов, которые по принципиальным вопросам голосуют вразрез с мнением фракции.

Напомним, что в марте в парламенте состоялось 934 голосования и 393 тысячи 534 нажатия на кнопку системы "Рада". Чаще всего депутаты придерживались позиции "Воздержался" во время голосований, что составляет 39,7% от всех нажатий на кнопку. "За" депутаты голосовали в 19,3% случаев, "Против" — 8,5%. В 19,3% случаев депутаты отсутствовали, а в 13,6% — не голосовали.

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Больше всего "за" голосуют народные депутаты "Батькивщины" (58,9%), на втором месте — "Оппозиционная платформа — За жизнь" (50,3%), на третьем — внефракционные (32,1%). Меньше кнопку "за" нажимают в партиях "Голос" (5,1%) и "Слуга народа" (8,4%).