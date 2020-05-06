Коронавирус ни по чем: страны Балтии открывают границы

Латвия, Литва и Эстония договорились открыть внутренние границы с 15 мая.

Об этом сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, передает The Village Україна.

Кариньш добавил, что те, кто приедут в страны Балтии из других государств после открытия внутренних границ, будут обязаны в течение 14 дней соблюдать самоизоляции.

По состоянию на 6 мая в Латвии коронавируса инфицировали 900 человек, умерли 17, в Эстонии — заразились 1713, умерли 55, в Литве — заразились 1428, умерли 48.

Напомним, в июне 2019 года правительство Латвии снизило акцизный сбор на спиртные напитки в ответ на нарушение Эстонией договоренности между странами об акцизном налоге на алкоголь.

Стоит отметить, что за последние пять лет между странами Балтии и остальной Европой значительно возросли объемы торговли электроэнергией.

Ранее стало известно, что Польская нефтегазовая компания (PGNiG) завершает сотрудничество с "Газпромом" и больше не будет покупать газ у российского монополиста после 2022 года. PGNiG направил "Газпрому" заявление о намерениях расторгнуть Ямальский договор 31 декабря 2022 года.

Также сообщалось, что началось строительство польского участка газопровода "Польша — Словакия", длина которого составит 59 километров. Задача этого газового соединения будет заключаться в том, чтобы газ с так называемых "северных ворот" газового терминала, который будет расширяться, а также из газопровода Baltic Pipe поставлялся в направлении южных стран.