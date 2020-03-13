Коронавирус особо опасен для онкобольных людей — исследование

Украинцам, у которых обнаружены злокачественные новообразования, следует быть особенно осторожными и принимать все возможные меры профилактики, чтобы избежать заражения короновирусной инфекцией. В случае инфицирования COVID-19, онкобольные люди тяжелее переносят заболевание и подвергаются большему риску осложнений, в том числе и летальных.

Об этом свидетельствуют результаты раннего исследования, опубликованного в журнале Lancet в середине февраля, сообщает пресс-служба Национального института рака.

И хотя точность уже проведенных исследований невысокая, поскольку они оперировали недостаточным объемом данных, общая статистика заболеваемости и летальности указывает на повышенный риск для пациентов со злокачественными новообразованиями.

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Наиболее опасным вирус является для людей с гематологическими злокачественными новообразованиями, раком легких. А также для пациентов, которые недавно прошли или проходят в настоящий момент курс химиотерапии и подвергались в течение последнего месяца хирургическому вмешательству.

"Именно эти категории пациентов имеют наиболее подавленную иммунную систему. Поэтому им нужно быть наиболее осторожными", — отметил заместитель директора по организационно-методологической работы Национального института рака Андрей Лукашенко.

Что надо делать онкобольным, чтобы избежать заражения

Общие рекомендации по профилактике любого респираторного заболевания такие же, как и для других людей. Следует избегать мест скопления людей, особенно общественного транспорта, чаще мыть руки и пользоваться дезинфицирующими средствами. Кроме того следует уделить внимание качеству и количеству сна — ведь, согласно проведенным исследованиям, систематический дефицит сна подавляет иммунную систему человека.

Если среди родственников онкобольного появляются признаки респираторного заболевания, по возможности следует максимально изолироваться от него. Дополнительно обрабатывать антисептиками места общего пользования в квартире, избегать прямого контакта.

В любом случае при возникновении симптомов, похожих на COVID-19, онкобольным пациентам следует дополнительно проконсультироваться со своим врачом.

Надо ли отменять специфическое лечение

Если у человека нет признаков респираторного заболевания, откладывать специфическое противораковое лечение не нужно. Но если такие симптомы появляются, надо дополнительно проконсультироваться с врачом — возможно лечение нужно будет временно приостановить.

Для справки: по данным Национального канцер-реестра Украины, в 2018 году на учете в учреждениях здравоохранения находилось 975,3 тыс. украинцев с диагностированными злокачественными новообразованиями.

Напомним, что в Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса COVID-19. В результате заболевания скончалась 71-летняя женщина, которая недавно вернулась из Польши.

Ранее Кабинет министров Украины принял решение о введении карантина на всей территории страны. А с 15-го марта будет временно закрыта граница страны для иностранных граждан.