Коронавирус в Китае: число жертв COVID-19 в Ухане оказалось вдвое большим

В Китае до сих пор количество погибших составляло 3342, однако сейчас оно подскочило до 4632.

Все из-за того, что в городе Ухань, откуда и началась эпидемия, решили пересчитать количество летальных случаев и оказалось, что их вдвое больше, чем уведомлялось ранее, сообщает ВВС.

В частности, в обновленной отчетности появились данные о 1290 новых жертв.

То есть, теперь в самом Ухане известно о 3869 умерших от COVID-19.

В связи с этим городские власти Уханя настаивают, что не скрывали реальное количество жертв, а просто получили новые данные из больниц.