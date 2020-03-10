Коронавирус: в США на берег сходят пассажиры лайнера Grand Princess

Круизный лайнер Grand Princess, на борту которого обнаружен, по меньшей мере, 21 случай заражения китайским коронавирусом, пришвартовался в порту города Окленд в штате Калифорния.

Об этом сообщает ABC7.

"После нескольких дней в море круизный лайнер, который перевозит тысячи пассажиров и членов экипажа, у некоторых из которых обнаружили новый коронавирус, пришвартовался в понедельник в порту Окленда", — говорится в сообщении.

Указано, что пассажиры выходят на берег после долгожданного прибытия в порт.

Как сообщалось, пассажиры лайнера будут доставлены на карантинный объект. Высадка продлится минимум 2 дня, так как каждому пассажиру придется пройти первичный тест на заражение вирусом Covid-19.

По информации Госдепа США на борту круизного лайнера Grand Princess находятся 49 граждан Украины.

По информации вице-президента США Майка Пенса, коронавирус подтвержден у 19 членов экипажа судна и 2 пассажиров.

Тем временем, Израиль в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции вводит 14-дневную изоляцию для всех, кто приезжает в страну из-за рубежа.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении.

"После дня сложных дискуссий мы приняли решение: каждый, кто приедет в Израиль из-за рубежа, попадет на 14-дневную изоляцию. Это трудное решение, но важно поддерживать здравоохранение", — отметил он.

Для граждан Израиля правило действует с 9 марта, для иностранцев — с 12 марта.

Этот шаг означает, что иностранцы, прибывающие в Израиль, будут обязаны доказать, что у них есть подходящее для карантина жилье на время пребывания в стране. Также эта мера означает, что около 268 тысяч израильтян, которые сейчас находятся за рубежом, окажутся на карантине после возвращения.

Отметим, что в Израиле с начала вспышки коронавируса зафиксировали 50 случаев заражения.

Ранее сообщалось, что на борту круизного лайнера Grand Princess, который стоит у побережья Калифорнии (США) и на котором обнаружили инфицированных коронавирусом, находятся 49 украинцев.