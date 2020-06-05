Общество 1 час назад

"Коронавірус_інфо" вошел в ТОП-10 самых популярных украинских информресурсов — Jetsetter

В Viber у проекта многомиллионная аудитория, в Telegram — более 800 тысяч подписчиков

Основатель ИКМ Виктор Березенко Основатель ИКМ Виктор Березенко
Основатель ИКМ Виктор Березенко

С самого начала карантина Институт когнитивного моделирования начал проект "Коронавірус_інфо", который за несколько месяцев существования вошел в ТОП-10 самых популярных информационных ресурсов среди украинских и стал одним из крупнейших в мире диджитал-проектов, публикующий верифицируемую информацию о пандемии. Об этом сообщает издание Jetsetter.

"С самого начала карантина в Украине команда Института когнитивного моделирования держит руку на пульсе ситуации по Covid-19. В рамках проекта "Коронавірус_інфо" они ежедневно информируют многомиллионную аудиторию, а также приобщают инфлюенсеров, звезд и большой бизнес к борьбе с пандемией, в частности, для поддержки врачей ", — пишет издание.

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Идея создать этот проект у команды института возникла сразу после первого больного COVID-19 в Украине. Ведь, как рассказал основатель ИКМ Виктор Березенко, были весомые опасения, что после этого страну захлестнет волна паники.

"Мы решили не терять времени и приобщиться к этому делу. Поэтому предложили свою помощь Министерству здравоохранения. Команда нашего института разработала общую стратегию коммуникационного проекта, видение того, как должно выглядеть эффективное и понятное информирование людей во время пандемии ", — цитирует Jetsetter основателя ИКМ.

Идея создать коммуникационный проект получила отклик в Министерстве здравоохранения и уже 5 марта "Коронавірус_інфо" появился в мессенджере Telegram, и буквально за полтора месяца оказался на четвертом месте в мире по количеству подписчиков. В Viber канал появился 20 марта, и уже через несколько дней на него подписались несколько миллионов пользователей. Сейчас "Коронавірус_інфо" входит в ТОП-10 ресурсов, которые украинцы читают чаще всего.

"Также стоит отметить и то, как непросто было построить эффективную и быструю коммуникацию внутри большой структуры Минздрава, а еще сложнее — с другими структурами и министерствами. Однако большой опыт нашей команды именно в коммуникациях оказался полезен и позволил навести мосты между всеми участниками формирования информационной сетки и ускорить получение актуальных данных ", — добавила СЕО Института когнитивного моделирования Светлана Павелецкая.

Отдельным большим направлением работы Института когнитивного моделирования в рамках проекта "Коронавірус_інфо" стало привлечение звезд и лидеров мнений, пишет издание.

"Инфлюенсеров, блоггеров часто слушают внимательнее, чем чиновников, и мы этим воспользовались. Таким образом удалось донести важную информацию до многомиллионной аудитории, которая следит за украинскими селебрити", — подытожила руководитель направления "Социальные технологии" ИКМ Александра Новикова.

 

 

 

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