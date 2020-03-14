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Коронавирусом заболел украинский дипломат за границей

Зарубежные дипломатические представительства МИД Украины временно переходят на дистанционный режим работы

Коронавирусом заболел украинский дипломат за границей Коронавирусом заболел украинский дипломат за границей
Дмитрий Кулеба. Фото: atr.ua

Украинский дипломат за границей заболел китайской коронавирусной болезнью (Covid-19).

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает пресс-служба МИД.

"Украина защищает всех своих граждан внутри страны и за ее пределами. В частности, и наших коллег из дипломатической службы. К сожалению, у нас уже зафиксирован первый случай заболевания дипломата в одной из стран мира", — рассказал Кулеба.

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Он заметил, что зарубежные дипломатические представительства МИД Украины временно переходят на дистанционный режим работы, чтобы сохранить действующую сеть помощи украинцам по всему миру.

Согласно последним данным, в мире подтверждено 145 374 случаев коронавируса. Наибольшее количество зараженных — в Китае (80 973), Италии (17 660), Иране (11 364), Южной Кореи (8 086), Испании (5 232). Зафиксировано 5 429 смертей от коронавирусной болезни. Выздоровели 71 694 человека.

11 марта ВОЗ официально объявила коронавирус Covid-19 глобальной пандемией.

Напомним, с 15 марта Украина на 2 недели закроет границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса.

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Также ожидается, что с 17 марта Украина закроет пассажирское авиасообщение.

С 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

На данный момент в Украине известно о трех случаях заражения коронавирусом, один из них летальный — 13 марта от коронавируса умерла 71-летняя пациентка из Радомышля Житомирской области. Она стала первой жертвой коронавируса среди украинцев.

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