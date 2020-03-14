Коронавирусом заболел украинский дипломат за границей

Украинский дипломат за границей заболел китайской коронавирусной болезнью (Covid-19).

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает пресс-служба МИД.

"Украина защищает всех своих граждан внутри страны и за ее пределами. В частности, и наших коллег из дипломатической службы. К сожалению, у нас уже зафиксирован первый случай заболевания дипломата в одной из стран мира", — рассказал Кулеба.

Он заметил, что зарубежные дипломатические представительства МИД Украины временно переходят на дистанционный режим работы, чтобы сохранить действующую сеть помощи украинцам по всему миру.

Согласно последним данным, в мире подтверждено 145 374 случаев коронавируса. Наибольшее количество зараженных — в Китае (80 973), Италии (17 660), Иране (11 364), Южной Кореи (8 086), Испании (5 232). Зафиксировано 5 429 смертей от коронавирусной болезни. Выздоровели 71 694 человека.

11 марта ВОЗ официально объявила коронавирус Covid-19 глобальной пандемией.

Напомним, с 15 марта Украина на 2 недели закроет границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса.

Также ожидается, что с 17 марта Украина закроет пассажирское авиасообщение.

С 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

На данный момент в Украине известно о трех случаях заражения коронавирусом, один из них летальный — 13 марта от коронавируса умерла 71-летняя пациентка из Радомышля Житомирской области. Она стала первой жертвой коронавируса среди украинцев.