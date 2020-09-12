Кравчук рассказал, кто требовал провести инспектирование под Шумами

Инспектирование украинских позиций вблизи населенного пункта Шумы требовал во время видеоконференции ТКГ (временной контактной группы) помощник президента РФ Владимира Путина Дмитрий Козак.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

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По его словам, 9 сентября, в качестве реакции на это событие (на угрозы Пушилина открыть огонь по позициям Объединенных сил под Шумами Delo.ua), состоялось заседание ТКГ в формате видеоконференции.

"Впервые на этой видеоконференции присутствовал господин Козак, советник президента России Владимира Путина. Я был удивлен, почему вдруг пришел на заседание господин Козак. Он очень так энергично, даже с нотками ультиматума сказал, что Украина должна в конце концов решить, будет ли она выполнять Минские соглашения — или не будет. И причиной такого спича было то, что, мол, у села Шумы есть траншея, на которой украинские войска проводят инженерные работы", — рассказал Кравчук.

Ранее Козак утверждал, что во время переговоров в Берлине Украина якобы согласилась пересмотреть постановление о назначении местных выборов в Украине. Верховная Рада якобы в ближайшее время рассмотрит вопрос корректировки уже принятого постановления.

Напомним, в июле по итогам встречи политических советников лидеров "нормандской четверки" российская сторона заявила, что говорить о прорыве в переговорах по Донбассу вряд ли возможно.

Также сообщалось, что по итогам встречи в Берлине политических советников "нормандской четверки" участники пришли к соглашению, что нужно полностью выполнить решение Парижского саммита.

При этом Россия взяла паузу для ответа на позицию Украины, Франции и Германии касательно выполнения решений Парижского саммита лидеров государств Нормандского формата.