Политика 2 часа назад

Кравчук рассказал, кто требовал провести инспектирование под Шумами

Кравчук рассказал, что во время встречи ТКГ представитель России поставил ультиматум Украине

Леонид Кравчук. Фото: Facebook Леонид Кравчук. Фото: Facebook
Леонид Кравчук. Фото: Facebook

Инспектирование украинских позиций вблизи населенного пункта Шумы требовал во время видеоконференции ТКГ (временной контактной группы) помощник президента РФ Владимира Путина Дмитрий Козак.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По его словам, 9 сентября, в качестве реакции на это событие (на угрозы Пушилина открыть огонь по позициям Объединенных сил под Шумами Delo.ua), состоялось заседание ТКГ в формате видеоконференции.

"Впервые на этой видеоконференции присутствовал господин Козак, советник президента России Владимира Путина. Я был удивлен, почему вдруг пришел на заседание господин Козак. Он очень так энергично, даже с нотками ультиматума сказал, что Украина должна в конце концов решить, будет ли она выполнять Минские соглашения — или не будет. И причиной такого спича было то, что, мол, у села Шумы есть траншея, на которой украинские войска проводят инженерные работы", — рассказал Кравчук.

Ранее Козак утверждал, что во время переговоров в Берлине Украина якобы согласилась пересмотреть постановление о назначении местных выборов в Украине. Верховная Рада якобы в ближайшее время рассмотрит вопрос корректировки уже принятого постановления.

Читайте также:
Сорванная Ермаком спецоперация по задержанию "вагнеровцев": правда или российский фейк?

Напомним, в июле по итогам встречи политических советников лидеров "нормандской четверки" российская сторона заявила, что говорить о прорыве в переговорах по Донбассу вряд ли возможно.

Также сообщалось, что по итогам встречи в Берлине политических советников "нормандской четверки" участники пришли к соглашению, что нужно полностью выполнить решение Парижского саммита.

При этом Россия взяла паузу для ответа на позицию Украины, Франции и Германии касательно выполнения решений Парижского саммита лидеров государств Нормандского формата.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

К "инспекции" боевиками позиций ВСУ у Шумов могут вернуться через несколько дней — Кравчук
К "инспекции" боевиками позиций ВСУ у Шумов могут вернуться через несколько дней — Кравчук
"Открытое страхование": в Украине увеличился объем страховых премий
"Открытое страхование": в Украине увеличился объем страховых премий
Разработчики агродрона и робота-тренера по теннису получат $100 тысяч от государства
Разработчики агродрона и робота-тренера по теннису получат $100 тысяч от государства
Загрузка...
Новое видео
"Знизу постукали": як кияни оцінили музичне шоу Зеленського на День Незалежності

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Киев — в оранжевой карантинной зоне: какие вводятся ограничения

  3. Масштабное ДТП под Киевом: число погибших возросло до 6 человек

  4. В Украине снова обнаружили лихорадку Западного Нила

  5. Суд назначил экс-главе "Борисполя" и президенту "МАУ" Дыхне более 5 млн грн залога

Загрузка...