Криклий о связи своего заместителя с Левочкиным: "Позитива это не вызывает"

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявляет, что назначенный его заместителем Артемий Ершов, которого СМИ связывают бизнес-партнером и кумом депутата Верховной Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" и бывшим главой Администрации президента (2010-2014) Сергеем Левочкиным, еще не прошел спецпроверку при назначении на должность, но его кандидатура была сознательно выбрана министром.

Как рассказал Криклий в интервью программе "Мокрик по живому" на "Громадському", такой выбор был обусловлен отзывами о Ершове в профессиональной среде.

"Относительно кумовства (с Левочкиным — Delo.ua) не знаю. Кстати, его еще не назначили, потому это такая преждевременная информация. Но если спросить у фондового рынка, где Ершов работал, к там к нему замечаний нет... Какие-то сигналы, он был связан с какой-то партией, политической силой прошлых лет, "преступной властью", не было. На рынке положительные отзывы", — подчеркнул он.

Министр подчеркнул, что он рассматривал на должность своего зама человека с опытом привлечения инвестиций, поскольку именно этим он и должен будет заняться на своей должности.

"Это именно тот участок, на который я рассматривал заместителя потенциального — это человек, который будет заниматься привлечением инвестиций, сотрудничеством с инвесторами нашими, государственно-частным партнерством. Это большой блок, которому я посвящаю лично немалое количество внимания", — сказал чиновник.

При этом такой кандидат, по словам Криклия, должен был быть специалистом в данной сфере, поскольку задачи, стоящие перед Мининфраструктуры, очень амбициозны.

"Должен быть профильный человек, который исключительно этим занимается. Потому что тут большие, амбициозные вещи. Мы одни из первых, кто начинает концессионные проекты, привлеклись к приватизационным проектам. Ну, и у этого всего процесса должны быть быстрые ноги, чтобы мы бежали на высокой скорости и давали результаты", ㅡ отметил он.

В то же время Криклий отметил, что не в восторге от информации о связи Ершова с Левочкиным, но это для него не главное.

"Это не навязано, это был выбор. Я еще раз повторюсь: не было принято каких-то там решений. То есть, он еще не назначен. На правительстве проголосовали, но еще не назначили. Потому что ждет проверок. Я видел, что была такая информация. Но еще раз говорю: в бизнесе и по реестрам не видно. Понятно, что это точно позитива не вызывает. Но самое главное — это профессионализм человека. По рынку к нему замечаний нет. А кто с кем учился — ну, может, я тоже с родственниками каких-то одиозных людей учился и об этом не знал", — добавил он.

Напомним, что Кабинет министров назначил Ершова заместителем министра инфраструктуры распоряжением №191 от 17 марта.

До этого Ершов с февраля 2020 года возглавлял правление "Украинской биржи". Ранее он был управляющим директором инвестиционной компании "Тройка Диалог Украина".