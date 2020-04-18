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Валюта 60 минут назад

Криптовалюта набирает популярность среди малого и среднего бизнеса — СМИ

Стейблкоины используют для быстрого перемещения денег как между криптовалютными биржами, так и между контрагентами в обычных коммерческих сделках.

Криптовалюта набирает популярность среди малого и среднего бизнеса — СМИ Криптовалюта набирает популярность среди малого и среднего бизнеса — СМИ
Фото: COINLIFE

Криптовалютные активы, привязанные к американскому доллару, становятся все более популярными в бизнес-среде для использования в транзакциях между контрагентами, сообщает CоinDesk.

"За последние несколько недель мы наблюдаем взрывной интерес к USDC. Взаимодействуя с азиатским рынком, мы видим, что спрос на USDC растет среди небольших предприятий. Настал тот момент, когда "цифровые доллары" становятся новым средством платежа во всем мире", — заявил сооснователь платежной компании Circle Джереми Эллайр.

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По его словам, малый и средний бизнес использует стейблкоины для быстрого перемещения денег как между криптовалютными биржами, так и между контрагентами в обычных коммерческих сделках.

Эллайр отметил, что криптовалюта пользуется спросом на рынке электронной коммерции, в рекламных сетей, среди производителей предметов роскоши, рекрутинговых платформ, рынков цифрового контента, платежных компаний, фирм-разработчиков программного обеспечения, компаний по вознаграждениям, поставщиков мобильных банковских услуг и других интернет-компаний.

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В Circle сообщили, что в последние недели количество счетов для корпоративных клиентов, использующих USDC для ведения коммерческой деятельности, выросло на 700%. Две трети из этих организаций ранее не использовали криптовалюты для транзакций.

"Мы видим реальный поворотный момент в принятии цифровой валюты и наблюдаем рекордные объемы транзакций", — сказал Эллайр.

Он добавил, что использование стейблкоинов относительно равномерно распределено по западным и азиатским рынкам.

Ранее сообщалось, что владельцы криптовалют чаще всего используют их для оплаты повседневных товаров, тогда как каждый третий из тех, кто к ним не имеет отношения, ассоциирует цифровые активы с покупкой оружия и наркотиков.

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