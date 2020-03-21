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Валюта 1 час назад

Криптовалютный хедж-фонд закрылся после обвала рынка

В компании посетовали на "неполноценность инфраструктуры", из-за которой проблематично должным образом реагировать на движения волатильного рынка

Криптовалютный хедж-фонд закрылся после обвала рынка Криптовалютный хедж-фонд закрылся после обвала рынка
Фото: The Daily Hodl

Криптовалютный хедж-фонд Adaptive Capital планирует закрыться после произошедшего 12 — 13 марта обвала рынка, сообщает The Block.

"Adaptive приняла решение прекратить операции и вернуть оставшиеся средства участникам фонда. Мы убеждены, что риски работы в столь нестабильной среде превышают потенциальные выгоды", — говорится в адресованном инвесторам письме.

В компании посетовали на "неполноценность инфраструктуры", из-за которой проблематично должным образом реагировать на движения волатильного рынка.

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В частности во время падения цены биткойна ниже $4000 платформа BitMEX сталкивалась с серьезными перебоями на протяжении примерно 45 минут, в течение которых не обрабатывались торговые приказы пользователей. Представители популярной криптодеривативной биржи объяснили эти проблемы распределенными атаками типа "отказ в обслуживании" (DDoS).

Знакомые с ситуацией источники утверждают, что во время обвала Adaptive потеряли более 50% капитала. Это стало серьезным ударом как для инвесторов, так и для самого фонда, который с 3 октября 2018 года по 3 мая 2019 года показал доходность в 552,77%.

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В 2018 году компания дала всего один бычий прогноз по курсу биткойна. Это произошло 7 декабря, то есть на абсолютном минимуме с момента подъема в 2017 году.

Свою способность давать точные прогнозы Adaptive связывали с самостоятельно разработанными индикаторами, привязанными к активности в блокчейнах крупнейших криптовалют.

Фондом управляли известные в криптосообществе аналитики — экс-сотрудник Glencore и Goldman Sachs Мурад Махмудов и создатель ряда ончейн-индикаторов Вилли Ву.

Ранее аналитик криптовалютного рынка Питер Брандт говорил, что цена биткойна снизится до $5 500 к июлю 2020 года. То есть, по его мнению, даже уполовинивание награды майнерам не поможет первой криптовалюте достичь новых высот, по-крайней мере, в ближайшее время.

Напомним, по состоянию на 17:30 12 марта, стоимость первой криптовалюты составляла $6 127.

 

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