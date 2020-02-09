Кровавая бойня в Таиланде: военный расстрелял 26 человек (ФОТО, ВИДЕО)

Вчера, 8 февраля, около 08:00 по Гринвичу в городе Накхонратчасима, что на северо-востоке Таиланда примерно в 250 км от столицы страны Бангкока, военнослужащий устроил стрельбу, в результате которой погибли 26 человек, сообщает The Bangkok Post.

Как отмечает издание, сначала военный застрелил своего командира и двух других солдат на базе, а затем угнал автомобиль Humvee, приехал в торговый центр Terminal 21, где открыл огонь по посетителям и захватил заложников.

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После этого спецназ начал штурм здания, в результате которой преступник был ликвидирован.

Во время перестрелки пострадали еще три силовика. Правоохранители освободили восемь заложников.

Премьер-министр Таиланда Прают Чаноча заявил сегодня, 9 февраля, что дезертир убил 26 человек и ранил, по меньшей мере, 52 человека, передает Reuters.

По уточненным данным, которые привел телеканал Thai PBS, число пострадавших достигло 63.

Стрелок скрывался от стражей порядка более 17 часов. Его личность была установлена – им оказался 32-летник младший офицер Джакрапант Томма из военного лагеря Суратхампитхак.

По информации Reuters, перед этим Томма написал на своей странице в Facebook о том, что жаждет мести, однако не написал, что именно. Впоследствии оказалось, что он был разъярен последствиями сделки с недвижимостью.

В свою очередь, представитель Facebook заявил, что учетная запись Томмы удалена.

"В Facebook нет места людям, совершающим подобные злодеяния, и мы не позволяем людям хвалить или поддерживать эту атаку", — говорится в заявлении.

Напомним, в начале августа прошлого года в результате стрельбы в торговом центре города Эль-Пасо в американском штате Техас 20 человек погибли и 26 получили ранения.