Кровавая бойня в Таиланде: военный расстрелял 26 человек (ФОТО, ВИДЕО)

Вчера, 8 февраля, около 08:00 по Гринвичу в городе Накхонратчасима, что на северо-востоке Таиланда, примерно в 250 км от столицы страны Бангкока, военнослужащий устроил стрельбу, в результате которой погибли 26 человек, сообщает The Bangkok Post.

Как отмечает издание, сначала военный застрелил своего командира и двух других солдат на базе, а затем угнал автомобиль Humvee, приехал в торговый центр Terminal 21, где открыл огонь по посетителям и захватил заложников.

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После этого спецназ начал штурм здания, в результате которого преступник был ликвидирован.

Во время перестрелки пострадали еще три силовика. Правоохранители освободили восемь заложников.

Премьер-министр Таиланда Прают Чаноча заявил сегодня, 9 февраля, что дезертир убил 26 человек и ранил по меньшей мере 52 человека, передает Reuters.

По уточненным данным, которые привел телеканал Thai PBS, число пострадавших достигло 63.

Стрелок скрывался от стражей порядка более 17 часов. Его личность была установлена — им оказался 32-летний младший офицер Джакрапант Томма из военного лагеря Суратхампитхак.

По информации Reuters, перед этим Томма написал на своей странице в Facebook о том, что жаждет мести, однако не написал, что именно. Впоследствии оказалось, что он был разъярен последствиями сделки с недвижимостью.

В свою очередь, представитель Facebook заявил, что учетная запись Томмы удалена.

"В Facebook нет места людям, совершающим подобные злодеяния, и мы не позволяем людям хвалить или поддерживать эту атаку", — говорится в заявлении.

Напомним, в начале августа прошлого года в результате стрельбы в торговом центре города Эль-Пасо в американском штате Техас 20 человек погибли и 26 получили ранения.