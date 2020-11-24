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Валюта 50 минут назад

Курс Bitcoin уже выше $19 000: побил трехлетний максимум

По состоянию на 15:30 цена Bitcoin уже превысила $19 300

Bitcoin. Фото: Getty Images Bitcoin. Фото: Getty Images
Bitcoin. Фото: Getty Images

Стоимость главной криптовалюты Bitcoin во вторник, 24 ноября, пересекла отметку в $19 000.

Это — самый высокий показатель с 17 декабря 2017 года, когда его стоимость достигла исторического максимума — $19 783, сообщает портал Coin Desk.

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Указано, что по состоянию на 15:30 цена Bitcoin уже превысила $19 300.

По данным аналитической фирмы CryptoQuant, на фоне роста курса криптовалюты ее рыночная капитализация достигла $329 млрд.

Как отмечается, по сравнению с 2019 годом, текущая стоимость Bitcoin возросла на 160% и на около 37% в ноябре.

Напомним, на прошлой неделе курс криптовалюты Bitcoin возрос на 8,6% и достиг $18 000 на бирже Binance.

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Известно, что Bitcoin — самая популярная криптовалюта в мире, которая представляет наибольшую долю всего рынка криптовалюты.

Биткоин был первой криптовалютой, представленной ​​публично, и, соответственно, имеет наиболее развитую инфраструктуру. Считается, что именно Bitcoin является законодателем тенденций в мире криптовалюты.

Напомним, абсолютный рекорд цены первой криптовалюты был зафиксирован 17 декабря 2017 года, когда стоимость биткоина составляла $20 089.

Однако после этого биткоин стал стремительно терять в цене, и уже через год — 15 декабря 2018 года — его стоимость составляла всего лишь $3 126. Со временем главная мировая криптовалюта подорожала на 400%.

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