Курс доллара катится вниз: Нацбанк падение притормозил, но не сдержал

Вчера, 5 ноября, НБУ дважды выходил на межбанковские валютные торги выкупать излишек американской валюты. Такие действия регулятора были направлены на то, чтобы сдержать намечающиеся на торгах стремительное падение курса доллара. По оценкам участников торгов, НБУ в целом за день выкупил порядка 40-65 млн долларов.

В целом, за эту неделю, на межбанке американская валюта подешевела по отношению к гривне на 30 копеек — в понедельник, 2 ноября торги открывались котировками 28,50/28,52 грн/доллар.

Курс евро по отношению к гривне на межбанковских валютных торгах 5 ноября выглядел более стабильно, чем доллар, но и он просел — с 33,3821/33,4056 грн/евро утром до 33,3577/33,3873 грн/евро на конец сессии.

Падение курса американской валюты на украинском рынке в первую очередь связано с его падением на мировых рынках. Так, на фоне растущей вероятности победы в президентских выборах в США кандидата от демократов Джо Байдена, американский доллар упал до самого низкого уровня за более чем два года. Показатель Bloomberg Dollar Spot Index опустился на 1%, до минимума с мая 2018 года.

"Доллар снижается по мере того, как возрастает вероятность победы Байдена", — сообщила агентству Bloomberg стратег DZ Bank AG Соня Мартен.

В числе факторов влияния на курс гривни руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин видит: "Верховная Рада Украины приняла в первом чтении бюджет на 2021 год с дефицитом 6% ВВП. А Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины оценило спад ВВП страны по итогам девяти месяцев 2020 года в 5,5%, тогда как сокращение показателя за этот период ожидалось на уровне 6,5%. Кроме того, министерство сохранило прогноз падения ВВП страны в 2020 году на 4,8%".

При этом аналитик обращает внимание на заявление министра финансов Украины, в котором тот сказал, что МВФ может потребовать от страны досрочно вернуть кредиты из-за решения Конституционного суда о частичной отмене антикоррупционной реформы.

Читайте также: В Минфине не видят рисков для девальвации гривни

"Накануне объем гривневых ОВГЗ "на руках" нерезидентов снизился на 100 млн гривен и это объем, который в перспективе выйдет на рынок с покупкой", — отмечает Шевчишин еще один фактор влияния на курс гривни.

"На фоне сложившихся факторов, рассматриваем укрепление гривны как ситуативную коррекцию, и сохраняем девальвационные ожидания. Вероятно, в ближайшее время гривня стабилизируется и начнет ослабляться к 28,3 гривен за доллар, так как низкие цены будут привлекать покупателей", — прогнозирует руководитель отдела аналитики ГК Forex Club.

Тем временем, 6 ноября по сравнению со вчерашним днем, НБУ укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 14 копеек — с 28,5074 грн/доллар до 28,3643 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 6 ноября:

✅ 1 доллар США — 28,3643 грн;

✅ 1 евро — 33,5819 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 31,3314 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 37,1019 грн.

На межбанковском валютном рынке 6 ноября курс доллара к открытию торгов, по сравнению с четвергом в покупке и в продаже подорожал на 3 копейки. 5 ноября торги закрылись на уровне 28,20/28,22 грн/доллар, в пятницу открылись курсом — 28,23/28,25 грн за доллар.

Евро на межбанке в покупке вырос на 7 копеек, в продаже — на 6 копеек. 6 ноября торги по евро стартовали в диапазоне 33,42/33,44 грн за евро. 5 ноября закрылись на уровне 33,35/33,38 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару на межбанковских торгах сегодня будет 28,15-28,38 грн/доллар, по евро — 33,20-33,65 грн/евро.

На наличном рынке в пятницу утром средний курс покупки доллара составил 28,30 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,35 грн/доллар. В четверг доллар покупали по курсу — 28,45/28,50 грн/доллар. Таким образом, в покупке и в продаже доллар подешевел на 15 копеек.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 33,30/33,38 грн/евро. По сравнению с четвергом курс евро в покупке и в продаже вырос на 8 копеек. 5 ноября утром евро торговался в диапазоне 33,22/33,30 грн/евро.