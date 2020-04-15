Курс доллара начал расти на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 15 апреля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 27,28 грн за доллар, курс в покупке — 27,24 грн за доллар.

В свою очередь курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 29,89 грн за евро, сообщает "РБК-Украина".

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,2400 — 27,2800 грн/доллар, евро 29,8578 — 29,8989 грн/евро, российский рубль 0,3700 — 0,3707 грн/рубль.

Как известно, 14 апреля торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,2000 — 27,2400 грн/доллар, евро 29,8139 — 29,8577 грн/евро, российский рубль 0,3730 — 0,3737 грн/рубль.

В свою очередь Национальный банк Украины на 15 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,08 грн за доллар, что на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривни к доллару на 15 апреля установлен на таком уровне: 27,0899 грн за доллар (+0,0495 грн). При этом курс доллара на 14 апреля составлял 27,0404 грн за доллар.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение ВВП Украины на 7,7% в 2020 году и восстановительный рост на 3,6% в 2021 году.

По данным опроса КМИС, в апреле 2020 года 54% украинцев больше опасаются экономических последствий от введения карантинных ограничений, чем эпидемии коронавируса. В то же время 26% респондентов больше опасаются эпидемии коронавируса в Украине.