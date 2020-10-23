Курс евро на межбанке резко растет, доллар — просел на 1 копейку

22 октября, несмотря на то, что валютный рынок из-за неудовлетворенного спроса на гривну на межбанковских торгах 21 октября был настроен на укрепление курса гривни, курс американской валюты вырос, поскольку сам спрос на доллары оказался выше возможностей продавцов. С утренних 28,25/28,27 грн/доллар курс доллара на межбанковском валютном рынке 22 октября вырос до 28,27/28,29 грн/доллар. НБУ в торги на межбанке не вмешивался.

23 октября в первой половине дня на межбанке идут активные торги как по доллару, так и по евро.

Предложения по доллару превышают спрос. Это отражается снижением котировок. С начала торгов до 12 часов дня доллар уже потерял 1 копейку.

Спрос на европейскую валюту наоборот превышает предложения, что также сказывается на котировках. В покупке и в продаже с начала торгов до 12 часов дня курс евро подскочил на 11 копеек и начал торговаться в диапазоне 33,4832/33,5010 грн/евро.

Отметим, в пятницу, 23 октября по сравнению с четвергом, 22 октября, НБУ почти не изменил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару — укрепил с 28,2737 грн/доллар до 28,265 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 23 октября:

✅ 1 доллар США — 28,265 грн;

✅ 1 евро — 33,4106 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 31,1529 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 37,0074 грн.

На межбанковском валютном рынке 23 октября курс доллара к открытию торгов, по сравнению с четвергом в покупке и в продаже подорожал на 1 копейку. 22 октября торги закрылись на уровне 28,27/28,29 грн/доллар, в пятницу открылись курсом — 28,28/28,30 грн за доллар.

Евро на межбанке в покупке подешевел на 5 копеек, в продаже — на 6 копеек. 23 октября торги по евро стартовали в диапазоне 33,37/33,38 грн за евро. 22 октября закрылись на уровне 33,42/33,44 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару на межбанковских торгах сегодня будет 28,20-28,40 грн/доллар, по евро — 33,15-33,60 грн/евро.

На наличном рынке в пятницу утром средний курс покупки доллара составил 28,35 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,40 грн/доллар. В четверг доллар покупали по курсу 28,29 грн/доллар, продавали по курсу 28,34 грн/доллар. Таким образом, в покупке и в продаже курс доллара вырос на 6 копеек.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 33,35/33,43 грн/евро. По сравнению с четвергом курс евро в покупке и в продаже снизился на 2 копейки. 22 октября утром евро торговался также в диапазоне 33,37/33,45 грн/евро.