Курс гривни пошел вниз

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс валют на четверг, 13 февраля 2020 года.

По сравнению со средой, 12 февраля, курс гривни по отношению к доллару снизился больше, чем на 7 копеек — официальный курс вырос с 24,4236 грн/доллар до 24,4966 грн/доллар.

Отметим, в первый банковский день стоимость официальной гривни была еще меньше – 24,537 грн/доллар.

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Официальный курс евро, по сравнению со средой, также вырос в цене с 26,6205 грн/евро до 26,7246 грн/евро.

Официальный курс валют на 13 февраля:

✅ 1 доллар США — 24,4966 грн;

✅ 1 евро — 26,7246 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 25,1106 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 31,7966 грн.

На межбанковском валютном рынке торги 13 февраля начались также со снижения курса гривни. В покупке доллар подорожал на 4 копейки. В продаже — на 4,5 копейки. В среду, 12 февраля, межбанк закрылся в диапазоне 24,50/24,5250 грн/доллар, а уже 13 февраля открылся в диапазоне 24,54/24,57 грн/доллар.

Согласно информации дилеров, коридор по доллару в четверг ожидается в пределах — 24,45-24,65 грн/доллар.

Стоимость евро на межбанковском валютном рынке наоборот снизилась. В покупке — на 2 копейки, в продаже — на 1 копейку. 13 февраля торги по евро стартовали в диапазоне 26,6921/26,7223 грн/евро. 12 февраля закрылись на уровне 26,7148/26,7347 грн/евро.

На наличном рынке в четверг утром средний курс покупки доллара составил 24,47 грн/доллар. По сравнению со средой наличный доллар подорожал на 2 копейки — утром 12 февраля американскую валюту покупали по курсу 24,45 грн/доллар. Продают наличный доллар в четверг по курсу 24,52 грн/доллар. По сравнению со средой — курс был 24,50 грн/доллар — американская валюта также подорожала на 2 копейки.

Отметим, в начале этой недели курс доллара на наличном рынке был 24,50/24,55 грн/доллар.

Средний курс купли/продажи евро утром 13 февраля на наличном рынке составил 26,70/26,80 грн/евро. 12 февраля утром европейскую валюту покупали по курсу 26,72 грн/евро, продавали также по 26,80 грн/евро. Таким образом, в покупке евро подешевел на 2 копейки, в продаже — курс остался неизменным.

В понедельник, 10 февраля курс евро на наличном рынке был 26,88/26,99 грн/евро.