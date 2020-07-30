Курс гривни увернулся от опасности и стабилизировался

Возмещения НДС экспортерам на общую сумму 4,7 млрд гривен, произошедшие 28-29 июля, не обрушили курс национальной валюты. По наблюдениям участников межбанковских торгов, на валютный рынок попала только малая часть этих денег. Основная их доля, по мнению финансовых аналитиков, пошла "гулять" на внутренний рынок — на расчеты с украинскими контрагентами.

Как результат, 29 июля на межбанковских торгах гривня укрепилась с утренних 27,73/27,76 грн/доллар до 27,62/27,64 грн/доллар на конец торгов. Укрепиться гривне еще сильнее не позволил НБУ. Перед завершением торгов регулятор выкупил 20 млн долларов по курсу 27,63 грн/доллар.

30 июля НБУ оставил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару практически на уровне 29 июля — доллар вырос в цене с 27,6851 грн/доллар до 27,6867 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 30 июля:

✅ 1 доллар США — 27,6867 грн;

✅ 1 евро — 32,4696 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 30,1434 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 35,9166 грн.

На межбанковском валютном рынке 30 июля доллар, по сравнению со средой, в покупке и в продаже подорожал на 3 копейки. 30 июля торги открылись в диапазоне — 27,65/27,67 грн за доллар.

Евро на межбанке подорожал в покупке и в продаже на 4 копейки. 30 июля торги по евро стартовали в диапазоне 32,51/32,53 грн за евро. 29 июля закрылись на уровне — 32,47/32,49 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару сегодня будет в пределах 27,52-27,80 грн/доллар, по евро — 32,19-32,78 грн/евро.

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На наличном рынке в четверг утром средний курс покупки доллара составил 27,60 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 27,65 грн/доллар. В среду доллар покупали и продавали дороже на 10 копеек. Курс был 27,70/27,75 грн/доллар.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 32,23/32,30 грн/евро. В среду утром евро покупали дороже на 2 копейки, продавали дороже на 5 копеек. Курс был 32,25/32,35 грн/евро.