Курс доллара и евро пошел в рост

Национальный банк Украины (НБУ), установив курс основных валют по отношению к гривне на вторник, 16 июня, по сравнению с предыдущим банковским днем — понедельником, 15 июня, ослабил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару больше чем на 11 копеек — с 26,7303 грн/$ до 26,844 грн/$.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс валют на 16 июня:

✅ 1 доллар США — 26,844 грн;

✅ 1 евро — 30,2062 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 28,2732 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 33,6704 грн.

На межбанковском валютном рынке 16 июня доллар в покупке и в продаже, по сравнению с первым банковским днем этой недели, вырос на 1 копейку. В понедельник, 15 июня, межбанк закрылся в диапазоне 26,78/26,81 грн/доллар, а уже в понедельник 16 июня открылся в диапазоне 26,79/26,82 грн за доллар.

Курс евро на межбанке заметно прибавил — валюта подорожала и в покупке, и в продаже на 19 копеек. 16 июня торги по евро стартовали в диапазоне 30,39/30,42 грн за евро. 15 июня закрылись на уровне — 30,20/30,23 грн/евро.

По прогнозам дилеров, сегодня коридор по доллару на межбанковском рынке будет 26,70-26,95 грн/доллар, по евро — 30,22-30,59 грн/евро.

На наличном рынке во вторник утром средний курс покупки доллара составил 26,72 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 26,76 грн/доллар. По сравнению с понедельником — курс на наличном рынке был 26,67 — 26,72 грн/доллар — в покупке доллар подорожал на 5 копеек, в продаже — на 4 копейки.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 29,96/30, 08 грн/евро. В понедельник евро покупали и продавали дешевле в покупке на 13 копеек, в продаже — на 18 копеек. Курс был 29,83/29,90 грн/евро.