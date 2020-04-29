Курс валют на 29 апреля: гривня продолжает укрепляться

Межбанковские валютные торги в Украине в среду, 29 апреля, открылись долларом по 27,00-27,03 грн.

Об этом сообщает финансовый портал "Минфин".

Таким образом, по сравнению с закрытием торгов в предыдущий рабочий день доллар не поменялся.

В свою очередь евро к открытию торгов в покупке подешевел на 10 копеек, а в продаже — на 8 копеек и составил 29,25- 29,30 грн.

Российский рубль немного подешевел в покупке и составил 0,361-0,362 грн.

В то же время Национальный банк Украины установил на 29 апреля курс доллара на уровне 27,04 грн.

Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 6 копеек.

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Евро подорожал на 1 копейку и составил 29,42 грн.

Российский рубль немного подешевел и составляет 0,364 грн.

Как сообщалось, колебания на валютном рынке продолжают влиять на состояние государственного долга Украины. По данным Нацбанка, девальвация гривни по отношению к доллару США в марте 2020 года составила 12,4%.