Лаборатория "Синэво" начала массовое тестирование на иммунитет к COVID-19

Подразделение шведского медицинского холдинга Medicover лаборатория "Синэво" в Украине начала массовое тестирование населения на антитела класса G (lgG) к коронавирусу COVID-19.

Тестирование сможет выявить тех, кто переболел COVID-19 и уже имеет иммунитет, а также оценить общий уровень коллективного иммунитета по всей стране.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отдельно в комментарии Delo.ua пресс-служба компании сообщила, что стоимость прохождения теста в лаборатории составляет 600 гривен.

Мощности лаборатории позволяют выполнять до 2 тысяч тестов в сутки. Срок выполнения анализа составляет 2-3 дня.

"Мы запустили тестирование на наличие иммунитета к COVID-19, поскольку это является одним из важных шагов в борьбе с эпидемией. Проведение массового тестирования одновременно по всей стране позволит определить уровень коллективного иммунитета, то есть какой процент населения по всей стране уже имеет иммунитет к вирусу, а значит, скорее всего, находится вне зоны риска. Понимание уровня коллективного иммунитета поможет безопасно запустить экономику. Руководствуясь этой информацией, представители власти, как и руководители отдельных организаций, смогут принимать более взвешенные решения относительно необходимости продолжения карантинных мероприятий", — прокомментировал директор по развитию компании Николай Бутенко.

Для проведения тестирования на антитела к COVID-19 "Синэво" инвестировала 250 тысяч евро в закупку нового оборудования. В частности, компания приобрела два новых автоматических анализатора американской компании Abbott, которая является одним из ведущих мировых производителей медицинского оборудования.

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По словам Бутенко, результаты тестирования на наличие иммунитета к COVID-19 могут также стать основой для получения так называемого "иммунного паспорта" к вирусу, то есть документа, подтверждающего, что человек переболел COVID-19 и имеет иммунитет.

"Власти многих стран ЕС сейчас активно обсуждают идею введения так называемых "иммунных паспортов", которые позволят людям с иммунитетом к COVID-19 свободно передвигаться по миру. Если эта идея будет реализована, результаты тестирования могут стать основой для получения такого документа. Тестирование мы проводим на немецких реагентах, которые являются аккредитованными в США и Европе, поэтому результаты этих производителей признаются всеми развитыми странами мира. В частности, аналогичные тест-системы закупает и Минздрав Германии для массового тестирования своего населения," — добавил Бутенко.

Исследования на антитела lgG проводятся в лаборатории методом иммуноферментного анализа (ИФА, ELISA) на немецком и американском автоматическом оборудовании и тест-системах компании Euroimmun (Германия). Весь процесс — от забора крови до получения результата — полностью автоматизирован, благодаря чему полностью устраняется человеческий фактор.

Кроме тестирования на антитела класса G (lgG), лаборатория "Синэво" также запустила тестирование на антитела класса А. Наличие антител lgA позволит подтвердить активную фазу течения заболевания COVID-19, поскольку свидетельствует о том, что организм на момент проведения исследования находится в процессе борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Напомним, что Эстония начала тестировать один из первых в мире цифровых паспортов иммунитета.