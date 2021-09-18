Латвия ужесточила въезд для украинцев: что изменилось

Правительство Латвии изменило правила въезда на территорию страны для граждан Украины с 18 сентября 2021 года.

В частности, латвийские власти внесли Украину в список стран, которые несут серьезный риск для здоровья населения, сообщает пресс-служба Посольства Украины в этой стране.

Таким образом, отныне въезд в Латвию без уважительной причины ограничен.

В частности, въезд, в том числе с целью туризма, разрешен только украинцам, которые:

- имеют COVID-сертификаты стран-членов ЕС, ЕЭП, Швейцарии и Великобритании;

- имеют COVID-сертификаты, полученные в мобильном приложении "Дія" с QR-кодом для их проверки и совместимы с действующей системой признания сертификатов о вакцинации от COVID-19 в Латвии.

Читайте также: Канада разрешила въезд всем вакцинированным иностранцам

При этом при наличии документа не нужно будет проходить 10-дневную самоизоляцию и тестироваться на COVID перед прибытием в Латвию и по прибытии в Латвию.

Кроме того, перед прибытием в эту прибалтийскую страну также необходимо будет заполнить анкету на сайте covidpass.lv.

В случае же отсутствия соответствующих сертификатов, въезд в Латвию разрешен определенным категориям граждан Украины, которые приведены в сообщении посольства.

Напомним, власти Албании 6 сентября решили перестать пускать в страну всех желающих, установив ограничения на въезд в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Как сообщает Министерство здравоохранения и социальной защиты Албании, такие меры были определены техническим комитетом экспертов 30 августа.