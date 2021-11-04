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В мире 30 минут назад

Лауреатом Букеровской премии стал южноафриканский писатель Дэймон Гэлгут

Букеровскую премию получил писатель из ЮАР Дэймон Гэлгут за роман "Обещание". Произведение посвящено апартеиду

Писатель Дэймон Гэлгут. Фото: ВВС Писатель Дэймон Гэлгут. Фото: ВВС
Писатель Дэймон Гэлгут. Фото: ВВС

Букеровская премия по литературе 2021 года присуждена писателю из ЮАР Дэймону Гэлгуту за роман-сагу "Обещание" о взаимоотношениях белой семьи фермеров и их чернокожей служанки во времена апартеида и после его отмены.

Об этом пишет ВВС.

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"Я очень, по-настоящему, смиренно благодарен", — сказал Дэймон Гэлгут, принимая главную премию англоязычной литературы на церемонии 3 ноября в Лондоне, в Радиотеатре Би-би-си.

Писатель и драматург Дэймон Гэлгут, которому через неделю с небольшим исполнится 58 лет, попал в шортлист номинантов Букеровской премии уже в третий раз. Первые два были в 2003 и 2010 годах.

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Престижнейшее звание лауреата Букеровской премии и 50 тысяч фунтов (68,2 тыс. долларов)  Гэлгут получил за роман "Обещание" (The Promise), действие которого происходит в течение 40 лет.

Главная сюжетная линия в нем — обещание старой хозяйки фермы под Преторией подарить служанке дом, в котором она живет. Обещание, которое следующие поколения белой семьи фермеров никак не могут выполнить.

"Это захватывающая сага об упадке и крахе белой южноафриканской семьи. Она нашпигована разными происшествиями — секс, наркотики, стрельба — в ней есть драматизм, конфликт и смерть. Но есть и неожиданно много комичного. Я смеялась", — рассказывает обозреватель Би-би-си Ребекка Джонс.

"С другой стороны, сквозь призму истории этой одной семьи "Обещание" показывает историю всей Южной Африки и ее трудного перехода от апартеида к многорасовой демократии. Так что эта книга многоуровневая и в то же время компактная: меньше 300 страниц", — добавляет Джонс.

Напомним, Нобелевскую премию по литературе в 2021 году получил писатель Абдулразак Гурне "за бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженцев в пропасти между культурами и континентами".

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