Легальным агропроизводителям не стоит бояться закона о минимальном налоге на гектар — СМИ

Закон о минимальный налог на гектар (№3131-д) уменьшит дисбаланс налоговой нагрузки и стимулировать конкуренцию в агросекторе. Такое мнение высказали эксперты интернет-изданию Agravery.

По словам партнерши аудиторской компании Crowe Erfolg Ukraine Ольги Богдановой, бюджет Украины ежегодно теряет 50-70 млрд гривен из-за теневых схем с арендой земли. Наибольшие злоупотребления приходятся на сельское хозяйство.

"Закон нужен для уменьшения дисбаланса налоговой нагрузки в агросекторе. Я удивлена интенсивностью критики этого закона, который появился в последнее время. Но ни в одном уголке Украины я не встречала аграриев, которые были против этого закона", — отметила Ольга Богданова"

Фермер Валерий Колоша, который обрабатывает 3000 га сельскохозяйственных площадей, поддерживает идею минимального налога на гектар, поскольку это выровняет конкуренцию: "Есть фермеры, которые не оформляют свою деятельность официально, они собирают земельный банк по родственникам и знакомым. Что-то на этих землях выращивают и в черную продают перекупщикам за наличные. За это они ни копейки в бюджет не платят... Неправильно, когда кто-то платит, а кто нет. Поэтому, считаю, что противники минимального налога на гектар это те, кто привык работать в тени".

Заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады Михаил Соколов объясняет: закон 3131-д не вводит новых налогов, а лишь обязывает всех платить уже существующие. Для производителей, которые работают официально, ничего не изменится. Нечего бояться и тем, кто сдает пай в аренду официально — налоговые обязательства возлагаются на арендатора. Легальные сельхозпроизводители сейчас платят с одного гектара намного больше, чем предлагается законопроектом — от 2 до 5 тыс. грн. "Теневики" вообще ничего не платят, хотя получают с 1 га не менее 14 тыс. грн выручки.

"Если земля обрабатывается физическим лицом, она должна уплачивать налог на доходы физических лиц и военный сбор со всех своих доходов, а это от 2,8 до 4 тыс. грн с гектара в год. Также к этой сумме нужно прибавить налог на землю и НДФЛ с арендной платы.Если фермер зарегистрирован юридическим лицом, то он будет платить единый налог 4-й группы — около 280 грн с 1 га, НДФЛ и ВЗ с арендной платы — не менее 600 грн с гектара (19,5% с 3000 грн), НДФЛ и ВЗ со своих доходов — тоже не меньше 600 грн с 1 га. Итого получаем 1480 грн. Это минимальные расчеты, реальный доход с гектара после уплаты аренды составляет 3-6 тыс. грн в год", — объясняет Соколов.

Напомним, законопроект 3131-д вводит поставленное налоговое обязательство для крупных и средних аграриев. После 2 лет переходного периода оно составит 4,5% от нормативной денежной оценки (1215 грн на гектар), для мелких сельхозпроизводителей, ФОТ и семейных ферм всего 2% — 540 грн за га.

Закон касается только участков от 1 га, его действие не распространяется на владельцев огородов и приусадебных участков, а также паев, которые находятся в официальной аренде.