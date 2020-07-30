Легенда Уанета заболел коронавирусом

Заместитель главы Офиса простых решений и результатов, который возглавляет бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, заболел коронавирусом.

Диагноз у Александра Ольшанского подтвердили на прошлой неделе, сообщает со ссылкой на данные организации издание "Бабель".

Указано, что в прошлую среду, 22 июля, Ольшанский получил положительный тест на коронавирус и с тех пор лечится.

В то же время информации о его состоянии и течении болезни пока нет.

Как сообщалось, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии Михеила Саакашвили председателем Исполнительного комитета Национального совета по реформам, а предпринимателя Александра Ольшанского — его заместителем.

Позже Саакашвили создал негосударственную структуру — Офис простых решений и результатов.

23 июня Зеленский утвердил состав Нацсовета реформ.

Александр Ольшанский — президент холдинга Internet Invest Group, в который входят регистратор доменных имен Imena.UA, хостинг-провайдер MiroHost и другие.

Он — один из организаторов iForum, самой большой в Украине конференции интернет-деятелей. Также Ольшанский — основатель консалтингового агентства "Ольшанский и Партнеры".

Кроме того, Александр инвестирует в стартапы на ранних стадиях и входит в состав наблюдательного совета "Новой Почты".