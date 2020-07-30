Происшествия 40 минут назад

Легенда Уанета заболел коронавирусом

Диагноз у Александра Ольшанского подтвердили на прошлой неделе

Александр Ольшанский. Фото: Википедия Александр Ольшанский. Фото: Википедия
Александр Ольшанский. Фото: Википедия

Заместитель главы Офиса простых решений и результатов, который возглавляет бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, заболел коронавирусом.

Диагноз у Александра Ольшанского подтвердили на прошлой неделе, сообщает со ссылкой на данные организации издание "Бабель".

Кратко и по делу в Telegram

Указано, что в прошлую среду, 22 июля, Ольшанский получил положительный тест на коронавирус и с тех пор лечится.

В то же время информации о его состоянии и течении болезни пока нет.

Как сообщалось, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии Михеила Саакашвили председателем Исполнительного комитета Национального совета по реформам, а предпринимателя Александра Ольшанского — его заместителем.

Позже Саакашвили создал негосударственную структуру — Офис простых решений и результатов.

23 июня Зеленский утвердил состав Нацсовета реформ.

Читайте также:
Заместитель Саакашвили рассказал, чем займется Национальный совет реформ

Александр Ольшанский — президент холдинга Internet Invest Group, в который входят регистратор доменных имен Imena.UA, хостинг-провайдер MiroHost и другие.

Он — один из организаторов iForum, самой большой в Украине конференции интернет-деятелей. Также Ольшанский — основатель консалтингового агентства "Ольшанский и Партнеры".

Кроме того, Александр инвестирует в стартапы на ранних стадиях и входит в состав наблюдательного совета "Новой Почты".

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Новый антирекорд: в Украине за сутки зафиксировали 1197 новых случаев коронавируса
Новый антирекорд: в Украине за сутки зафиксировали 1197 новых случаев коронавируса
Билл Гейтс анонсировал появление в 2020 году лекарств от коронавируса
Билл Гейтс анонсировал появление в 2020 году лекарств от коронавируса
Задержание членов ЧВК Вагнера в Беларуси: эксперты назвали две версии происходящего
Задержание членов ЧВК Вагнера в Беларуси: эксперты назвали две версии происходящего
Загрузка...
Новое видео
Анатолій Криволап. Творчість — це феномен, який не керується навіть автором / DeloUA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Минобразования назвало минимальный балл для поступления на бюджет в 2020 году

  3. Под Полтавой расстреляли автомобиль, есть жертвы (ФОТО)

  4. Задержание членов ЧВК Вагнера в Беларуси: эксперты назвали две версии происходящего

  5. "Ровно в 23:00 приезжают патрули": как в Украине работают ночные клубы во время карантина

Загрузка...