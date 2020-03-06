Level UP 2020: новый этап роста экономики запустит инвестиции и качественное образование

21 февраля в киевском КВЦ "Парковый" состоялся бизнес-форум Level UP Ukraine 2020. Он собрал множество стейкхолдеров для выработки решений, способных улучшить инвестиционную привлекательность Украины и запустить новый этап экономического роста в истории страны. О ключевой теме мероприятия — принципах создания большего, говорили представители бизнес-ассоциаций, иностранные инвесторы, экономические эксперты, представители власти и международных организаций.

В ходе 4-х панельных и 2-х тематических дискуссий обсуждалось привлечение инвестиций, механизмы концессии и приватизации, проведение земельной реформы, а также вовлечение бизнеса в сферу образования и подготовки специалистов. Порядка 600 собственников бизнеса, 30 международных инвесторов и более 40 спикеров в ходе Форума нарабатывали концепцию взаимодействия всех заинтересованных сторон для улучшения благополучия всей страны.

В рамках панели "Инвестиции в инфраструктуру. Вопросы развития концессии и приватизации" Глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко сообщил, что Фонд планирует в 2020 году выставить на приватизацию от 300 до 500 объектов, в том числе 5 объектов, входящих в перечень "большой приватизации".

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"Значительная часть государственных предприятий являются "кормушками", за счет которых обогащаются отдельные финансово-политические группы. Приватизация позволит разорвать этот "порочный круг", когда вымываются из госпредприятий деньги, которые затем используются для финансирования партий и прихода к власти", — отметил глава Фонда.

В госбюджете-2020 заложена сумма в 12 млрд грн от приватизации, но важнейшая задача — не столько доходы в казну, сколько обеспечить приход инвесторов, которые готовы вкладывать в модернизацию предприятий и расширять социальные гарантии для их сотрудников.

"Моя задача — превратить приватизацию в прозрачный процесс и обеспечить приход стратегических инвесторов. Мы разработали инвестиционное меню, где есть предложения для инвестора с любыми финансовыми возможностями", — подчеркнул Сенниченко.

В свою очередь министр экономики Тимофей Милованов заявил, что Украине необходимо от 50 до 100 млрд дол США инвестиций для преодоления отставания от соседних стран. Приоритет — инвестиции в инфраструктуру, энергетику, агросектор. Инструменты — приватизация, концессии, рынок земли, усиление защиты прав собственности, реформа рынка труда, правоохранительной и судебной системы.

Участники Форума обсудили опыт передачи в концессию морских портов "Ольвия" и "Херсон". Победителем концессионного конкурса по порту "Херсон" стал крупнейший холдинг Грузии Georgian Industrial Group. Его владелец Давид Бежуашвили отметил, что компания выполнит все взятые на себя инвестиционные обязательства, а концессионный конкурс был проведен максимально прозрачно, и государственные институции Украины оказали всестороннюю поддержку его участникам. С этим тезисом согласилась Наталья Ульянова, автор проекта Level UP Ukraine, основатель и управляющий партнер UNA//PARTNERS, Вице-президент Ассоциации Налогоплательщиков Украины, подчеркнувшая необходимость расширять данную практику на другие отрасли экономики и инфраструктуры. Кроме того, Ульянова отметила, что Level UP Ukraine, будучи площадкой коммуникации и кооперации между бизнесом, властью и обществом, готов выступить платформой, где будут нарабатываться концепции подобных проектов.

Григол Катамадзе, соорганизатор форума Level UP Ukraine и Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины в своем выступлении подчеркнул важность усиления защиты прав собственности, а также необходимость адаптации украинского бизнеса к требованиям законодательства стран Евросоюза. Для получения качественных консультаций по этому вопросу Ассоциация налогоплательщиков Украины подписала меморандум о взаимодействии с Европейским Экономическим Сенатом. Кроме того, Катамадзе призвал власть прислушаться к мнению бизнеса, заинтересованного в замене налога на прибыль предприятий и налог на выведенный капитал, продемонстрировавший свою экономическую эффективность в странах Балтии и Грузии.

В ходе панели "Постоянное развитие: принципы непрерывного образования для бизнеса, власти и взрослого населения страны" участники говорили о таком актуальном вопросе, как качество образования в нашей стране и мире в целом.

Представители Georgian Industrial Group поделились опытом создания Европейской школы. По мнению Гелы Бежуашивили, независимого директора члена Правления Georgian Industrial Group, школьное образование должно находиться в фокусе внимания любого государства. А целью каждой школы должно стать предоставление ученикам реальных компетенций — умения использовать приобретенные знания в работе. "Сегодня преподаватели знают свой предмет, но не знают, как его преподавать. У них есть современное цифровое оборудование, но они не знают, как его использовать. Именно поэтому мы разработали 10-летнюю программу цифровой трансформации школы. Мы обучаем учителей использовать все современные средства", — отметил Бежуашвили.

В свою очередь Евгений Булах, директор по продажам и абонентскому обслуживания компании Vodafone, партнера инновационных решений форума Level UP Ukraine 2020, отметил, что необходимо поддерживать университеты для того, чтобы их выпускники смогли беспроблемно адаптироваться к рынку труда. Он привел пример Vodafone, которая поддерживает образовательные программы в Государственном университете телекоммуникаций.

"Мы испытываем дефицит кадров в новых технологических сферах. Чтобы появлялись специалисты не только для нас, но и для рынка, нам необходимо поддерживать ВУЗы", — сказал Булах.

В своем выступлении Булах затронул и тему появления в мире нового ценного ресурса — данных.

"Мы понимаем, что в мире есть огромное количество данных. Мы, как телекоммуникационная компания, тоже владеем этими данными. Данные — это новая нефть. Мы должны зарождать и развивать компетенцию в этой сфере, чтобы из вузов выпускались те, кто сразу может приносить пользу индустрии", — подчеркнул представитель Vodafone.

Поскольку Level UP Ukraine является постоянно действующей площадкой, закрытие Форума-2020 означает начало работы над Форумом-2021. Организаторы прогнозируют, что в следующем году Форум будет еще более масштабным и расширит географию участников.

Организаторы Форума благодарят всех партнеров:

Georgian Industrial Group — генеральный партнер;

Фармак, БХФЗ, Індар — официальные партнеры;

Real Matrix, ЧП "БЭЛЬ" — стратегические партнеры;

Powercode — специальный партнер;

Premier Palace Hotel — принимающий партнер;

МАУ — официальный перевозчик;

Сеть Глобального договора ООН в Украине — партнер по развитию;

Vodafone — партнер инновационных решений;

Асоціація міжнародних інвесторів в Україні — аналитический партнер;

Українська Рада Бізнесу — бизнес-партнер;

Информационных партнеров;

При участии Международной финансовой корпорации (IFC).