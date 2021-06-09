Личная жизнь дает надежду, а состояние дел в стране внушает страх: что чувствуют украинцы

Более половины украинцев (53%) сегодня ощущают надежду на завтрашний день, около четверти (28%) — страх перед будущим, а еще 19% — унижение из-за условий своей жизни.

Таковы результаты глобального исследования, изучающего эмоции, фонда Open Mind Foundation и площадки соцопросов LibertyReport.ai, которые опросили 23,4 тысячи совершеннолетних украинцев.

Как отмечают аналитики компаний, по сравнению с результатами прошлого опроса нынешние показатели улучшились. За девять месяцев общий уровень надежды в украинском обществе вырос на 6%, уровень страха упал на 4%, а чувство унижения снизилось на 2%.

При этом жители страны все так же возлагают надежды в основном на личную жизнь — таких 30%, что на 6% больше, чем в сентябре 2020 года.

Интересно, что если раньше второе место источника надежды занимали работа и учеба, то сегодня это происходящее в стране. Немного выросли ожидания лучшего и в своих городах.

Часть людей перестала бояться того, что происходит в Украине: если раньше таких было 19%, то сегодня — 14%.

Вместо этого у украинцев появились некоторые опасения по поводу работы и учебы: главным источником страха их назвали 5% опрошенных, тогда как в сентябре прошлого года таких было 4%.

По мнению аналитиков компаний, незначительный рост этого показателя связан с уменьшением заработков с начала пандемии.

Снизилось у украинцев на 2% за последние девять месяцев и чувство унижения. Однако все так же это ощущение у граждан вызывает именно происходящее в стране — в этом признались 14% украинцев, что на 1% меньше, чем в сентябре прошлого года.

В то же время более распространенным стало унижение из-за рабочих и учебных моментов — этот показатель увеличился на 3%.

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