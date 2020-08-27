Политика вчера, 17:51

У партії "За майбутнє" розповіли, як наповнити бюджет та створити робочі місця

Політсила відстоюватиме зниження податків для бізнесу та ставить за мету конкурентоспроможність на світовій арені

Лідер партії "За майбутнє" Ігор Палиця. Фото тут та далі: прес-служба політсили Лідер партії "За майбутнє" Ігор Палиця. Фото тут та далі: прес-служба політсили
Лідер партії "За майбутнє" Ігор Палиця. Фото тут та далі: прес-служба політсили

Лідер партії "За майбутнє" Ігор Палиця назвав пріоритети політичної сили. Про це він оголосив під час Всеукраїнського з‎'їзду політсили, повідомляє прес-служба партії.

За його словами, головний принцип партії "За майбутнє" — економічний прагматизм. Саме це допоможе створити робочі місця і наповнити бюджети, зазначив Ігор Палиця. Партія відстоюватиме зниження податків для бізнесу та ставить за мету конкурентоспроможність на світовій арені.

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"Ми багато сперечались з приводу цього питання: економічний патріотизм, економічний протекціонізм. Як чітко сформулювати? І ми зрозуміли — тільки прагматизм. Наша партія після перемоги буде захищати кожного українця, який в цій країні хоче займатись бізнесом — починаючи від малого підприємця, закінчуючи середніми підприємцями і великими підприємствами" — підкреслив лідер партії.

Він впевнений, що тільки економічний прагматизм, захист людей та їх бізнесу може створити в державі робочі місця і дати поштовх розвитку. Також партія відстоюватиме зниження податків для економіки України.

"Ми повинні й, головне, здатні стати конкурентоспроможними у світовій економіці. Це для нас завдання номер один", — наголосив політик.

Нагадаємо, раніше Палиця розкритикував політику, яку проводить нинішня влада. Урядовці, на його думку, більше турбуються про іноземних інвесторів, обіцяючи їм пільги, аніж про внутрішній бізнес, який змушений виживати, беручи кредити під захмарні відсотки.

Він обурений тим, що замість зрозумілої економічної стратегії провідні політичні сили нав‎'язують суперечки на мовному або національному ґрунті, фактично відволікаючи громадян від реальних проблем.

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Ігор Палиця наголосив на важливості єднання конструктивних сил заради побудови ефективної самодостатньої економіки, яка не буде просто сировинним придатком Європи й обслуговуватиме інтереси громадян, а не МВФ чи інших подібних структур.

Він закликав розвивати вітчизняне виробництво, повертаючи країни славу розвинутої промислової держави. І вже маючи потужну економіку піднімати соціальну сферу, медицину, освіту.

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