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8 минут назад

Лидеры G20 договорились вакцинировать 70% населения мира до середины 2022 года

Лидеры стран "Большой двадцатки" на саммите в Риме пообещали поставлять более бедным странам больше вакцин против COVID, и, таким образом, вакцинировать 70% населения мира уже к середине 2022 года

Лидеры G20 договорились вакцинировать 70% населения мира Лидеры G20 договорились вакцинировать 70% населения мира
Лидеры G20 договорились вакцинировать 70% населения мира

Участники стран-членов 20 крупнейших экономик мира во время саммита "Группы двадцати" (G20) взяли обязательства по вакцинации 70% населения мира. Они также договорились поставлять больше вакцин против COVID-19 для бедных стран.

Об этом пишет Reuters.

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Соответствующее обязательство мировые лидеры приняли на своем первом за два года очном саммите в Риме. По их оценкам, вакцинация должна пройти до середины 2022 года.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус во время выступления на саммите заявил, что у стран G20 есть возможность предотвратить дальнейшее разрастание пандемии и избежать будущих пандемий, пишет hromadske.ua.

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По его словам, в настоящее время в мире ввели уже 7 миллиардов доз вакцины против COVID-19, но только 0,4% из них — в странах с низким уровнем дохода, а страны G20 получили 80% всех прививок.

"Мы понимаем и поддерживаем ответственность каждого правительства защищать свой народ. Но справедливость по поводу вакцин — это не благотворительность, это в интересах каждой страны", — сказал глава ВОЗ.

Напомним, двухдневный саммит лидеров G20 стартовал 30 октября в Риме. На нем обсудят срочные вопросы, среди которых особое будет уделено климату, здравоохранению и стабильному развитию.

Основными вопросами, кроме пандемии COVID-19 и ее последствий, на саммите будут усилия по ускорению восстановления мировой экономики, решение проблемы резкого роста цен на энергоносители и сбоев в цепях поставок, которые затронули ряд ключевых отраслей промышленности по всему миру.

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