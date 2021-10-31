Лидеры G20 одобрили введение минимального мирового налога

Лидеры 20 стран с крупнейшими экономиками мира (G20) одобрят соглашение Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о введении глобального минимального корпоративного налога в размере 15%.

Об этом со ссылкой на проект коммюнике двухдневного саммита G20 сообщает Reuters

"Мы призываем инклюзивную рамочную программу ОЭСР/G20 по BEPS в кратчайшие сроки разработать типовые правила и многосторонние инструменты, согласованные в Подробном плане реализации, с целью обеспечения того, чтобы новые правила вступили в силу на глобальном уровне в 2023 году", — говорится в проекте документа.

Выводы должны быть официально приняты в воскресенье.

В октябре 136 стран достигли соглашения о минимальном налоге для глобальных корпораций, включая таких интернет-гигантов, как Google, Amazon, Facebook, Microsoft или Apple, чтобы им было труднее уклоняться от налогообложения, открыв офисы в юрисдикциях с низкими налогами.

"Это больше, чем просто налоговое соглашение, это изменение правил мировой экономики", — прокомментировал журналистам чиновник США.

Напомним, двухдневный саммит лидеров G20 стартовал 30 октября в Риме. На нем обсудят срочные вопросы, среди которых особое будет уделено климату, здравоохранению и стабильному развитию.

Основными вопросами, кроме пандемии COVID-19 и ее последствий, на саммите будут усилия по ускорению восстановления мировой экономики, решение проблемы резкого роста цен на энергоносители и сбоев в цепях поставок, которые затронули ряд ключевых отраслей промышленности по всему миру.