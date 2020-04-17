Замминистра Стадный интересуется грантами, а не качеством образования и науки — эксперт

То, что в Минобразования считают получение кредитов от международных финансовых организации и раздачу грантов одним из главных приоритетов своего ведомства, свидетельствует о недопонимании чиновниками, которые вышли из грантовой среды, своих основных задач. Об этом заявил в комментариях журналистам кандидат наук госуправления, экономический эксперт Юрий Гаврилечко, комментируя слова заместителя министра образования и науки Егора Стадного, о том, что в последние месяцы в ведомстве работают над получением льготного кредита от Всемирного банка, считая это жизненно важным.

"Само название Министерства говорит о том, что там должны заниматься повышением качества науки и образования, а не "перерабатывать" или "осваивать" грантовые и кредитные средства. О кредитах должны беспокоиться Минфин и Минэкономики", — считает эксперт.

Однако, отмечает он, мы все время слышим заявления руководства Минобразования, о деньгах, и гораздо реже о том, над чем они работают, какие программы разрабатывают, что будет делаться для повышения качества образования, как согласовываются школьные программы с тем, что студенты будут изучать в высшей школе. И это не удивительно: мы имеем дело с командой бывшего премьера Алексея Гончарука, которая перешла в новое правительство — это полностью выходцы из грантовой среды и они рассуждают на темы, которые им ближе всего — гранты и кредиты.

"Результат такого подхода продемонстрировали телеуроки, где учителя спокойно помещают белых медведей на Южный полюс, Ивана Грозного отправляют на войну с "ливанским орденом", а Австралию у них омывает Атлантический океан", — подчеркнул Гаврилечко.

Эксперт предостерег от коммерциализации науки, которую может повлечь использование кредитных средств. "Гранты и кредиты — абсолютно разные вещи. Гранты — это безвозмездная помощь предоставляемая ученым. А кредитные деньги, которые министерство собирается "переваривать", нужно отдавать" за счет бюджета. К тому же, полученные кредиты (а МОН — не бизнес-организация, а центральный орган исполнительной власти) — это возможное основание для роста стоимости обучения на коммерческих отделениях государственных ВУЗов", — считает он.

Напомним, в принятых парламентом изменениях в закон о бюджете на 2020 год, помимо защищенных статей расходов, таких как заработные платы и стипендии, сохранены 1 млрд гривен субвенции на Новую украинскую школу и почти 300 млн гривен для Национального фонда исследований.

Также полностью сохранено конкурсное финансирование научных проектов в учреждениях высшего образования. Заместитель министра образования и науки Егор Стадный отмечает, что Министерство стремится скорее завершить формальные процедуры и в течение 2020 года подписать документы для получения кредитных средств от Всемирного банка.

Национальный фонд исследований был создан Кабинетом министров 4 июля 2018 года. Средства Фонда формируются за счет средств государственного бюджета, добровольных взносов, в частности, и иностранных доноров, а также других не запрещенных законодательством грантовых средств.

Егор Стадный до прихода в министерство в 2019 году работал директором аналитического центра CEDOS, созданного экс-министром образования и экс-ректором Киево-Могилянской академии Сергеем Квитом и его заместителем, депутатом от "Голоса" Инной Совсун на грантовые деньги.