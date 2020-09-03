Люди, которые бескорыстно делятся деньгами, живут дольше — ученые

Американские и немецкие ученые уверяют, что чем больше человек без выгоды делится деньгами с другими, тем дольше он живет.

Чтобы доказать это, ученые сравнили среднюю продолжительность жизни в 34 странах (Украины там нет) на шести континентах и количество бескорыстных выплат в них, следует из опубликованного в Pnas исследования.

Указано, что бескорыстными выплатами ученые считали частные переводы (пожертвования фондам или другим людям) и государственные (субсидии, пенсии).

Как показало исследование, во Франции и Японии наибольший уровень щедрости и самый низкий уровень смертности среди исследуемых стран. В среднем граждане отдают другим людям или организациям 68-69% своего среднего дохода по жизни.

В этих странах риск смерти для людей старше 65 лет в 2 раза меньше, чем в Китае или Турции. Там без выгоды делятся от 44 до 48% среднего дохода по жизни.

Самый высокий уровень смертности и низкий процент бескорыстного дохода заметили в странах Африки к югу от Сахары и в Юго-Восточной Азии. В то же время богатство страны не всегда влияет на щедрость и продолжительность жизни.

В свою очередь, в Южно-Африканской Республике, несмотря на то, что страна более развита других африканских стран, низкий уровень бескорыстных выплат и высокая смертность.

Ученые заявляют, что, говоря о смертности в африканских странах, не стоит забывать и о невысоком уровне медицины в этих странах и эпидемии ВИЧ, что уменьшает шансы людей дожить до преклонного возраста.

Известно, что в Южной Америке люди делятся примерно 60% своего среднего дохода по жизни. Уровень смертности там ниже, чем в Африке, но выше, чем в Западной Европе и Японии.

Ученые из Австралии говорят, что люди с пессимистическим мышлением живут меньше и чаще болеют. Однако оптимисты в среднем не живут дольше, чем другие.

Американские ученые установили, что чем больше человек ходит пешком, тем меньше для него риск преждевременной смерти. При этом темп ходьбы неважен — значение имеет количество пройденных шагов.

Ранее ученые из США разработали новый препарат для лечения одного из самых агрессивных видов онкозаболеваний — тройного негативного рака молочной железы.