Локдаун позитивно повлиял на онлайн-торговлю и агросферу — советник Зеленского

Усиленные карантинные ограничения, введенные в Украине, положительно сказались на развитии безналичных расчетов и интернет-торговли, а также смогут активизировать инвестиции в сельское хозяйство.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

"Как бы это ни звучало странно, но в каком-то смысле для Украины локдаун может сыграть и относительно положительную роль, учитывая особенность структуры нашей экономики. Мощный импульс для развития получила интернет-торговля. Этот момент способствует детенизации экономики, поскольку торговля в интернете меньше ведется наличными . И все крупные суммы декларируются в официальном секторе", — рассказал Устенко.

Эксперт считает, что в международном экономическом повестке дня актуализируется вопрос продовольственной безопасности, и "здесь есть новые возможности для украинского аграрного бизнеса".

"Это и хорошо, в краткосрочной перспективе, и не очень — в долгосрочной. С одной стороны, должны были бы развиваться другие сектора экономики, в том числе, сектор услуг, приближая структуру нашей экономики в европейские страны. Но есть вероятность, что наоборот будет более активное развитие сельскохозяйственного сектора", — отметил советник главы государства.

Важнейшим фактором развития агросектора Устенко назвал рост мировых цен на продовольствие. По его словам, отечественный и иностранный капитал будет заходить "не только в аграрный бизнес, поскольку это специфический бизнес, но и переработку аграрной продукции".

"Будет крен инвестиций в аграрную сторону, чего не очень хотелось бы, но скорее всего, этого не избежать. Ведь если ты производишь продукцию продовольствия, то делаешь это не только, чтобы накормить местное население, а потому что смотришь на мировые рынки. Это также означает, что будет происходить медленное, но постоянное выравнивание цен в Украине с ценами на внешних рынках", — подчеркнул Устенко.

Что касается других отраслей, эксперт отметил, что в Украине "есть перспективы для развития внутреннего туризма", поэтому можно ожидать строительства гостиниц, туристических комплексов, как в Карпатах, так и на морском побережье.

"Что касается промышленности, здесь наметился глобально крен в ресурсодобывающие отрасли", — добавил Устенко.

Напомним, в 2020 году индекс производства базовых отраслей упал на 3,7% г/г, что произошло впервые с 2015 года.