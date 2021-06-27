Общество 50 минут назад

Ломаченко вернулся в ринг после поражения и нокаутировал японца Накатани (ВИДЕО)

Украинский боксер победил техническим нокаутом в 9 раунде

Фото: twitter.com/trboxing Фото: twitter.com/trboxing
Фото: twitter.com/trboxing

Украинский боксер Василий Ломаченко победил техническим нокаутом в бою против японца Масаеси Накатани.

Боксерский вечер состоялся 27 июня в Лас-Вегасе (США) на арене Virgin Hotel, сообщает Top Rank Boxing.

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В частности, в 9 раунде судья остановил бой. Таким образом, Ломаченко победил техническим нокаутом.

Перед боем большинство экспертов и наблюдателей сводились к тому, что фаворит боя — именно украинец. На него также делали ставку букмекеры.

Во время взвешивания Ломаченко показал вес 61,05 кг, Накатани — 60,96 кг.

Известно, что это был первый поединок 33-летнего Ломаченко с октября 2020 года, когда украинец единогласным решением судей уступил Теофимо Лопесу. В том бою Лома проиграл три из четырех основных поясов в легком весе.

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Напомним, после боя с Лопесом стало известно, что Ломаченко боксировал с травмой правого плеча. После боя украинец перенес операцию.

Также сообщалось, что Ломаченко не собирается менять весовую категорию и будет добиваться реванша с американцем Лопесом.

Сейчас же, после боя с Накатани, украинец снова заявил, что следующим своим соперником желает видеть именно Лопеса в бою-реванше.

Ранее Василий Ломаченко был признан лучшим боксером мира независимо от весовой категории.

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